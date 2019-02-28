【沙角冬菇亭】清拆後建築廢料堆滿街　街坊斥領展：無理過居民

屹立沙角邨三十多年的熟食亭（俗稱冬菇亭）不敵時代巨輪，於2月尾正式清拆。惟清拆活動至今幾日，不但冬菇亭面目全非，連附近的行人路亦遭殃，放滿冬菇亭拆下的建築廢料，發泡膠碎滿天飛，鐵通、雪櫃堆在路旁，行人需行單車徑。有沙角邨居民批評：「佢（領展）就拆得方便，但冇理過居民！」

沙田沙角邨冬菇亭的清拆工作於2月21日正式展開，但沙田區議員陳兆陽發現工人將冬菇亭的建築廢料胡亂擺放，霸佔行人路。「鐵枝、木板等建築廢料霸晒成條行人路，仲要冇圍板圍住，街坊成日投訴好危險。」

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《香港01》記者今日下午於現場所見，從冬菇亭上拆下的建築廢料例如鐵架、鐵通、木板等，甚至有大型電器例如雪櫃，被隨便棄置於行人路上，霸佔整條行人通道，市民要使用單車徑。現場雖有幾個鐵馬圍着建築廢料，但零零散散，形同虛設，不少長鐵枝穿過鐵馬，甚至伸出馬路，相當危險。該路段人流頗多，行人走過都顯得特別小心翼翼。

現場有兩個大型垃圾斗，其中一個未有放置任何建築廢料。（蔡正邦攝）

街坊李小姐接受《香港01》訪問時表示，現場地上有玻璃、鐵釘，十分危險，有可能刺傷途人，認為這些建築廢料應搬上垃圾斗。「發泡膠嗰啲周圍飄，好影響環境，尤其是老人家氣管唔好。應該要有工作人員喺度指引安全，行唔到嘅路叫人唔好行。清拆唔係大晒，都要注意安全。佢（領展）就拆得方便，但冇理過居民。」

另一街坊黎小姐指，「依加咁樣好影響出入，又污糟，空氣都差咗好多。啲嘢又冇圍欄圍住，危險咗少少。呢個情況已經持續咗一個星期左右，希望佢快啲搞掂！」

街坊黎小姐指情況已持續一星期，希望領展儘快完成清拆工作。（蔡正邦攝）

陳兆陽表示，就有關情況曾向領展投訴。「佢哋回覆話今日（28日）會完成整個清拆工作，但我認為情況並唔樂觀，因為見佢仲有2、3成未拆，就算拆晒，清走呢堆建築廢料都要兩三日時間。」據悉領展或會在今晚通宵清拆，陳兆陽擔心會引發噪音問題。

《香港01》已就事件向環保署及領展查詢。環保署回覆指正在跟進事件，領展則於截稿前仍未答覆。