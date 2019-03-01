【土地大辯論】政府「暫緩」馬料水填海　立會跨黨派通過擱置動議

早前政府就土地供應專責小組提交的報告作回應，提及於5個近岸填海的選址中，將暫緩爭議較大的馬料水項目，並以工程複雜為由不擬推展青衣西南的項目。立法會發展事務委員會今日（1日）召開特別會議，會上有議員指有居民憂慮日後政府將重啟研究馬料水填海，建議應永久擱置項目。最終會議以16票贊成，2票反對，通過由陳志全提出擱置馬料水填海議案。

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根據政府對土地供應專責小組提出的選項，於5個近岸填海的選址中，僅建議就龍鼓灘、欣澳及小濠灣的項目進行研究，不過同時建議暫緩推展馬料水項目，及不推展青衣西南項目。

馬料水新填海區預計可興建約1.1萬伙單位。（顧問報告）

立法會議員陳志全於會上提及，政府僅稱計劃暫緩，而並非擱置，令居民擔心日後政府將再就項目進行研究。民建聯立法會議員葛珮帆同樣要求當局交代，會否擱置馬料水的近岸填海研究。

發展局局長黃偉綸稱，現時政府將集中推展龍鼓灘、欣澳和小蠔灣的三個填海項目，而日後將研究將馬料水打造為無車社區，不過強調「唔係硬性要做」。他又稱，相信研究不會涉及太多錢。

發展局局長黃偉綸稱，日後將研究打造馬料水為無車社區。（余俊亮攝）

陳志全於會上提出動議，要求政府擱置馬料水填海計劃，並停止相關填海研究，以釋居民疑慮。最終以16票贊成、2票反對及2票棄權，通過相關動議。