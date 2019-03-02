【沙角邨冬菇亭】建築廢料霸行人路一周　環保署警告完翌日即清

就沙角邨冬菇亭清拆期間，拆卸下來的建築廢料霸佔行人路一事，環保署於2月28日派員前去查察，並向有關承辦商作出口頭警告，要求其妥善處署建築廢物及遵守環保條例。至3月1日，環保署再派員跟進巡查，發現行人路上的建築廢料已經清理乾淨。

環保署指，職員於2月28日下午現場所見，沙角邨冬菇亭正進行清拆工程，並有廢料被放置於附近行人路及單車徑上。就此，環保署人員即時向有關承辦商作出口頭警告，要求負責人必須妥善處置建築廢物及遵守環保法例，亦已即場提醒領展管理人員須妥善監督及管控該清拆工程，以免對附近居民及道路使用者造成污染滋擾。

環保署職員於3月1日早上再到場跟進巡查，證實行人路及單車徑上的廢料已被清理或放置在環保斗內。 環保署強調會繼續監察該清拆工程，若發現有人漠視署方警告及違反環保法例時，定必向相關人士採取執法行動。

沙田區議員陳兆陽指，香港01報道了有關事件後，「佢哋即刻開行turbo，當晚通宵清理，到3月1日上午已經清理乾淨。」

記者亦於3月2日下午到現場視察，發現原本放置鐵通、鐵架、雪櫃的行人路已回復原狀，亦有夾斗車夾走建築廢料。而冬菇亭的清拆工作亦進入尾聲，只剩下冬菇亭的外殼，其餘大部份建築廢料已清理得七七八八。