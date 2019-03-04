流動玩具圖書車穿梭多區　懷舊玩具任借　讓小朋友認識香港那些年

新一代香港小朋友所喜愛的玩具，不少都是日本或歐美品牌，他們可能未必知道，香港玩具業曾是全球第一，是全世界的玩具之都！保良局流動玩具圖書車服務獲香港玩具廠商會及香港玩具協會捐贈160萬元，增設更多懷舊玩具，希望加深小朋友對香港玩具業及歷史的認識，支持懷舊玩具文化傳承、傳揚香江情懷。

保良局表示，早於2011年起開展流動玩具圖書車服務，穿梭不同社區，讓基層小朋友有機會接觸益智玩具之餘，也學懂珍惜。因為香港居住環境空間所限，一般基層香港家庭難以購買及存放大量玩具，而「貪新忘舊」的小朋友亦會「玩厭」舊玩具，而幼兒至13歲的兒童登記成為會員後，可免費借用車內各種玩具及圖書兩個星期，既可讓充滿好奇心的小朋友接觸到各式各樣的玩具，亦能藉此讓小朋友學懂珍惜資源，並協助家長從玩玩具的過程建立良好親子關係。

保良局流動玩具圖書車服務負責人王曉霞主任指，服務自推出以來反應良好，吸引大批5至10歲小朋友，通常以大型玩具較受歡迎，例如LEGO、遙控車、大富翁等。而今次獲香港玩具廠商會及香港玩具協會捐助160萬元，將購置更多懷舊及嶄新玩具。

流動玩具圖書車將增設更多懷舊玩具，讓小朋友在玩玩具的過程中，加深對香港玩具業及歷史的認識。（保良局圖片）

事實上，香港上世紀60、70年代，曾是全球玩具出口中心，「Made in Hong Kong」的玩具曾行銷全球，今次流動玩具圖書車服務將添置不少「復刻版」懷舊玩具，都是「那些年」香港玩具業的代表性產品，例如上鍊會跳的鐵皮青蛙、鐵皮火車等，期望小朋友在玩玩具的過程中，亦加深對香港玩具業及歷史的認識。另外，車內亦會增加包含STEM元素的新穎玩具，如電路組合玩具、機械人組裝、VR體驗裝置等。

王曉霞續指，期望未來流動玩具圖書車可到訪學校，配合課堂內容，讓學生了解玩具的價值不止是玩耍，更可透過玩樂中學習STEM知識，以及明白與他人分享、珍惜資源的重要性。流動玩具圖書車將每逢周一至周六，穿梭秀茂坪、黃大仙、葵涌、元朗、深水埗、石硤尾、青衣等社區，保良局預計這項計劃每年可服務超過2.5萬人次。

保良局流動玩具圖書車服務獲香港玩具廠商會及香港玩具協會捐贈160萬元，增設更多懷舊及嶄新益智玩具。（保良局圖片）

保良局流動玩具圖書車資訊

服務對象：

幼兒至 13 歲之兒童及青少年

玩具種類：

 體能玩具（如：跳繩、保齡球籃）

 操控玩具（如：遙車、飛機釣魚）

 智能遊戲（如：咭牌、拼圖大富翁）

 建築玩具（如： Lego Lego、火車路軌遊戲）

 感官玩具（如：顏色及形狀配對、發光聲）

 STEMSTEMSTEM 遊戲（如：電路組合玩具、機械人裝） 遊戲（如：電路組合玩具、機械人裝）

服務詳情：

星期一下午3:00-晚上7:00

秀茂坪寶達邨 /黃大仙慈正邨

星期二下午3:00-晚上7:00

葵涌梨木樹邨

星期三下午3:00-晚上7:00

元朗洪福邨

星期四下午3:00-晚上7:00

深水埗富昌邨

星期五下午3:00-晚上7:00

石硤尾石硤尾邨

星期六上午10:00-下午1:00

青衣長青邨／學校服務