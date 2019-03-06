葵涌石籬有個交通黑點　加裝斑馬綫後一樣「出事」

石籬(二)邨石富樓對出大白田街一條斑馬綫，前晚發生一宗交通意外，一名少數族裔橫過馬路時被車撞倒，其後送院治理。有居民看見意外發生似乎見慣不怪，更稱「都話咗遲早出事」、「其實𠵱家好多車都唔讓斑馬綫，照踩油衝」。有當區區議員指該處為交通黑點，「呢度成日都有車禍」，曾建議運輸署加裝交通燈，惟署方表示未能安裝。

石籬區議員林紹輝對《香港01》表示，這裡原本並不是行人過路處，但隨著當年石籬邨石富樓入伙，很多街坊會在該處跨過欄杆，前往石蔭街市買菜，危險程度更加高，因此政府在這條路劃了斑馬綫，讓行人可以在此過馬路。

石籬交通黑點經常發生意外。（群組「我們都是石籬邨長大的」）

然而，即使加了斑馬綫，意外依然頻生。林紹輝指，這條路連接上斜位置，駕駛人士駛經該斑馬綫時多不願停下「讓路」；同時附近有好幾間中小學，有不少學童會經過此處，較易忽略了道路安全情況；而且附近人流也多，早晚也有南亞裔人士在附近聚會，多人行經此路，以致意外頻生，「呢幾年一路都有發生，最嚴重係2014年有位6年級小朋友，畀的士車傷塊面，我仲幫佢追討緊。」

林紹輝續指，他曾建議運輸署在這裡設置交通燈，但遭署方拒絕，「斑馬線只有兩個車位闊，運輸署話因為兩條行人相距太短太窄，附近位置亦有交通燈，所以加唔到。」他又指，這裡的違泊問題嚴重，也令街坊難以留意到車輛駛過，「好多死車放路邊，遮住視線，街坊要伸個頭出去先知有無車駛近，有時留意唔到就會有意外。」

林紹輝表示，曾向運輸署建議增設交通燈，但因道路太窄，無法安裝。（林紹輝提供）

林紹輝認為，斑馬線不停車關乎到駕駛態度的問題，故要從教育上解決，此外警方要多作票控，打擊違泊防止意外，「淨係每日十點幾先到場巡查係無用，放工放學，夜晚時間都好容易出意外。」

《香港01》現正就事件向運輸署查詢。