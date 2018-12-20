荷李活華庭一帶首8個月錄253宗違泊　 點先算做交通黑點？

早前發生的大埔公路和青衣嚴重車禍，令市民和駕駛者更重視道路安全。中西區議員表示，有不少市民反映，皇后大道中近荷李活華庭一帶不時有駕駛者違反交通法例，單在2018年頭八個月，已有253宗因違例泊車而被檢控。儘管錄得多宗檢控，但運輸署回應時表示，上述路段仍未符合列為交通黑點。

根據中西區交運會文件顯示，有市民投訴皇后大道中近荷李活華庭一帶（即威靈頓街至急庇利街一段）時常有駕駛者違反交通法例，如超速駕駛及違例泊車等。中西區議員要求警方加強執法，打擊違法駕駛者。

警方回應事件時表示，在2016年到2018年8月，過去三年期間，在上述路段未有錄得檢控超速駕駛的數字，而非法泊車的投訴及檢控數字分別錄得53宗及777宗，單在2018年首八個月，已有253宗，較去年全年的240宗高出5.4%。

過去三年荷李活華庭一帶的非法泊車之投訴及檢控數字。(中西區區議會文件截圖）

荷李活華庭一帶，違例泊車問題嚴重，但根據運輸署目前準則，上述路段並不符合列為交通黑點。準則列明「交通黑點」雖在過去一年內，發生了六宗或以上涉及行人傷亡的交通意外，或九宗或以上涉及傷亡的交通意外，或在過去五年內發生兩宗或以上，涉及死亡的交通意外 ，該路段才會被列為交通黑點。警務署指，荷李活華庭一帶的路段，在過去三年共發生15宗交通意外，當中只有三宗涉及有人受傷，其餘案件為涉及車輛或財物損毀。

中西區區議員鄭麗琼對《香港01》表示，荷李活華庭對出是巴士站，未設有斑馬線。但她認為，路段是否列作交通黑點仍需視乎警方所得的數據而定。

過去三年荷李活華庭一帶的交通意外數字。(中西區區議會文件截圖）

運輸署表示，該路段已有交通標誌提醒駕駛者減速，未來亦會按資源分配，在荷李活華庭一帶安裝新一批固定偵察車速攝影機。另外亦要求警方加強執法，打擊違例泊車的問題。