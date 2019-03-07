【荃灣孤島】海濱交通配套差成「孤島」　兩邨巴每朝排長龍塞爆

荃灣西一帶有多個大型屋苑落成，其中海濱花園一帶，至今已有約2萬人口。但該處交通供應一直十分缺乏。平日居民要由海濱花園前往港島或東九龍，大多依靠NR38和NR35兩條居民巴士線。但其班次不足，加上鄰近屋苑的居民也會乘搭，巴士服務供不應求之下，站前每天都會出現「逼爆」景象！

巴士服務供不應求之下，站前每天都會出現排長龍的「逼爆」情況。(荃灣海濱居民促進會提供)

據荃灣海濱居民促進會成員莫遠君指，現時如要前往港島，居民除了搭NR38居民巴士，就要走到德士古道才可乘930X巴士。要前往東九龍就更加轉折，除了NR35居民巴士，現時就只有238X巴士往長沙灣、油尖旺；38A巴士往美孚，所以大部分人都會選搭NR38和NR35。不過這兩條居民巴士只會上、下班繁忙時間提供班次，每天早上約有5至6班，由於有大量居民使用，出現供不應求的情況。

居民巴士NR38和NR35，是不少街坊前往港島和東九龍的選擇。(荃灣海濱居民促進會提供)

「搭唔到邨巴嘅街坊，現時並冇其他巴士同小巴可以直達，要好『崎嶇』咁轉好幾次車先去到目的地……邨巴只係繁忙時間有服務，非繁忙時間，係咪大家就唔使去呢？」莫遠君指，隨着海濱區有環宇海灣等新屋苑入伙，市民對巴士服務的需求隨之大增，因此有需要重新規劃並作出改善。

莫表示，曾向運輸署查詢加開新巴士線的可能，但考慮到使用人數和現有的邨巴服務，他對改善交通有另外建議，「來往荃灣同港島嘅930X，路線其實可以加入永德街呢個站，雖然有1.5米車長限制，但只要擴闊少少，巴士就可以駛入……對於要去東九龍，可以有啲特別班次巴士駛入海濱，或者加開小巴服務，回應居民嘅交通需求。」