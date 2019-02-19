【荃灣西深宵車】擬增N930及N934來往港島　預計第三季開通

荃灣西人口近年持續上升，而當區居民亦反映，過去欠缺來往港島的深宵交通路線，凌晨後需依靠的士回家或小巴到達荃灣後，再轉的士回家，相當不便。當區區議員多年來不停與相關部門反映，運輸署終將新增N930及N934號線，提供往來港島至荃灣西的深宵巴士服務。

據運輸署文件顯示，N930將由銅鑼灣摩頓臺開出，經上環前往西隧，過海後途經葵涌、大窩口、荃灣西站，終點站為愉景新城。N930每晚深宵共提供四班服務，分別兩班在凌晨1時15分及1時35分，由銅鑼灣摩頓臺開出；而由荃灣愉景新城開出的兩班，時間分別為上午5時15分及5時35分，預計單程收費為$25.8。

N930號建議路線，由銅鑼灣開出，經上環入西隧、沿途經西九龍公路進入青葵公路，終點為愉景新城。（運輸署文件）

而N934線的港島部分路線，會與N930相若，但九龍方面，會駛經德士古道、荃景圍，終點站為灣景花園。班次方面，同樣每晚四班，兩班由灣仔菲林明道開出，時間為凌晨12時30分及凌晨1時正(暫定)；及兩班由荃灣灣景花園開出，時間為凌晨4時45分及上午5時15分(暫定)，預計單程收費為$25.6。兩條路線同樣預計於今年第三季開通。

N934號建議路線，由灣仔開出，經上環入西隧、後經西九龍公路進入荃灣區，經德士古道、海安路，終點為灣景花園。（運輸署文件）

荃灣愉景區區議員兼立法會議員田北辰向《香港01》表示，早在2017年已經在區議會交委會提出議程，要求增設由港島核心區域駛往荃景圍的深宵路線，爭取兩年後，署方終落實N930及N934路線，以滿足荃景圍一帶居民需求。田北辰指，去年10至11月曾進行荃景圍區內交通調查，其中有約7成受訪者認為有需要增設深宵交通路線，隨後田北辰約見城巴、九巴和運輸署時，再次提出要求加強深宵巴士服務並詳細討論路線安排。

去年12月田北辰會見城巴，向其反映居民對深宵交通路線的意見。（相片由田北辰提供）

至於班次方面，田北辰指會密切留意開車後的乘客數量及居民意見，如有恰當理據會向巴士公司及運輸署反映，再作適當調整。