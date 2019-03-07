康文署望本地藝團去大灣區交流　各大博物館亦大翻新吸客

去年，財政預算案撥款一億四千萬元予康樂及文化事務署（康文署）推動本地藝團與大灣區加強文藝交流，今日（7日）康文署在傳媒茶聚上詳述去年工作，指去年合共於大灣區六個城市推出11台、27場本地文藝節目，並會在今年繼續加強兩地文化藝術交流；至於本地藝術發展，署方將按預算案方向，在電影修復、表演藝術及社區藝術方面投放資源，另外本地各大博物館都有翻新工程，當中科學館和歷史博物館將於今年就擴建進行地區諮詢。

康文署署長李常嫦指今年為香港文化中心落成30周年，將邀請當年開幕有份演出的音樂家如鋼琴家Emanuel Ax、小提琴家Anne-Sophie Mutter到港重演。（羅君豪攝）

今年重點投放表演藝術 於地區作直播

2019年財政預算案預留一億七千六百萬元，在未來五年舉辦大型世界級表演藝術節目，康文署署長李常嫦表示，今年適逢香港文化中心30周年誌慶，將邀請當年開幕有份演出的音樂家如鋼琴家Emanuel Ax、小提琴家Anne-Sophie Mutter到港重演。另外，今年亦會邀請倫敦交響樂團、希臘劇場幻象大師帕派約安努等來港演出，她特別提及英國艾甘．漢《陌生人》的演出，指今年可能為其最後一次台上演出；亦會安排不同表演藝術到荃灣、元朗及屯門等地區作大型演出直播。署方並會分階段與區議會試行「社區演藝計劃」，灣仔、西貢為現時試驗地區。

此外，財案亦會撥款2千萬元，予電影資料館增聘技術人員及添置器材，李常嫦形容為加速搶救本地電影孤本、數碼化電影菲林，「希望保存及傳承電影文化遺產。」

康文署助理署長（演藝）楊芷蘭指去年有不少本地藝團往大灣區交流。（羅君豪攝）

去年與大灣區六城市加強文藝交流

去年財政預算案撥款一億四千萬元推動本地藝團往大灣區交流，助理署長（演藝）楊芷蘭指內地現時有不少具規模的新場地需要「好內容」，故在過去一年已在內地六個城市推出11台、共27場的本地文藝節目。同時，署方亦有到訪廣中山、珠海及惠州等地交流分享。

李常嫦表示，香港畢竟市場小，大灣區則有七千幾萬人口，是海闊天空，希望有更多中小藝團與大灣區交流，有機會到內地巡演，如2019年11月上海將舉辦香港節2019：「藝匯上海」。同時，署方亦會邀請內地文藝專業人士到港觀賞本地文藝節目，形容合作「雙向」。

康文署今年將研究擴建科學館及歷史博物館，圖為科學館內「古生物展廳」構想圖。（圖片：康文署）

各博物館大翻新 科學館歷史博物館研擴建

本地家庭假日或會帶同子女參觀不同博物館，去年財案預留200億元逐步提升文化設施，助理署長（文化及博物館）陳承緯表示，今年將會就尖東科學館和歷史博物館擴展面積進行地區諮詢。他指去年兩館人流分別為100萬及120萬人次，已超出原來設計人流上限，將研究於兩館前後方，即前方廣場、平台等地擴展可用面積，但尚需與油尖旺區作諮詢，考慮周邊人流及交通情況。

是次擴建包括增加兩館展覽空間展示本地科學發展，增強STEM教育設施和重新配置可使用空間。署方預計在2019至2024年更新科學館內不同展廳，並於2022年完成全面更新歷史博物館常設展覽的內容與設計。

康文署助理署長（文化及博物館）陳承緯（左二）表示，今年將會就尖東科學館和歷史博物館擴展面積進行地區諮詢。

其他博物館亦有大翻新工程，比如文化博物館的「新界文物館」將改建為綜述香港流行文化發展的長期展覽，預計於2020年完成；鐵路博物館、海防博物館及太空博物館亦有更新工程；而公眾期待已久的藝術館擴建及修繕工程預計在2019年第一季竣工，並於今年11月重開，署方透露中國著名藝術家吳冠中作品為藏品之一，其餘展品詳情將在開幕前陸續公佈。