慈雲山慈正邨爆違泊問題　長期開閘車輛自出自入無皇管　

慈雲山慈正邨內車輛違泊問題嚴重，有社區幹事指，邨內管理員只對違規車輛草草發出書面警告，未有實際執法鎖車、拖車，令問題得不到解決，更擔心違泊問題或影響緊急車輛的服務。除了未積極執法外，屋苑其中一個車輛出入口的閘機更被發現長期升起，車輛可以自出自入，令有關裝置形同虛設。

慈雲山建設力量社區幹事岑宇軒指，慈正邨長期出現車輛違泊問題，情況到了晚上更是嚴重，停留於邨內的疑是「搵食車」：「有管理員跟我說過，曾有車在邨內違泊超過兩小時，但該司機一直在旁守着。」他又指，周末或因有不少市民到邨內探親，令違泊問題更嚴重。

慈雲山建設力量社區幹事岑宇軒指，慈正邨長期出現車輛違泊問題。(李穎霖攝)

車輛停泊在邨內，令車道變窄，影響大型車輛出入：「我曾試過星期天辦旅行團，因為太多車輛違泊在路旁，旅遊巴被『頂死』，根本無法調頭。」部分車輛更停於消防閘前，令岑宇軒擔心違泊問題或影響緊急車輛的服務。

車輛停泊在邨內車道，影響大型車輛出入。(李穎霖攝)

部分車輛更停於消防閘前，令岑宇軒擔心違泊問題或影響緊急車輛的服務。(李穎霖攝)

邨內有告示牌清楚列明，路段受房屋條例、房屋(交通)附例及交通條例監管，車輛不得於該處停泊，上落貨的車輛需於半小時內離開，否則，違例車輛會被鎖押或移走，車主亦有機會被檢控。不過，岑宇軒指屋邨管理員約兩小時才會巡邏一次，若兩次巡邏都見到相同車輛，才會發出警告通知，但警告過後便再無執法行動，沒有告示牌上列出的鎖押、移走。

邨內有告示牌清楚列明，禁止車輛於邨內停泊。(李穎霖攝)

違泊問題除了是因管理員未有執法，更與慈正邨近慈愛苑三期的車輛出入口閘機長期升起，令車輛可以自出自入有關。有關閘機旁未設八達通機，需管理員人手操控閘機升降。岑宇軒指之前管理員曾因要到邨內各處巡邏，無人為車輛升起閘機，令司機一度鼓躁，故令管理員長期升起閘機，而他記憶中，亦鮮有見到該閘機降下。

《香港01》記者曾到場視察，發現更亭內有保安駐守，兩邊閘機依然長期升起，令車輛可以自由進出屋苑範圍，約一小時後，管理員始把閘機降下。記者亦曾到慈正邨近服務設施大樓的另一個車輛出入口視察，有關閘機附近有八達通設備，而該出入口範圍並未見違泊或收到警告的車輛。

記者曾到場視察時，發現更亭內有保安駐守，兩邊閘機依然長期升起。(李穎霖攝)

閘機長期升起，令車輛出入自如。(李穎霖攝)

而早上10時許，除了落貨的貨車和在邨內進行維修的工程車外，已有20多輛私家車、客貨車停泊在正德樓、正和樓、正怡樓對出，車頭都夾着一張由慈正邨屋邨辦事處今晨9點半發出的警告，要求車主立即將有關車輛駛走，否則將被票控罰款。期間，有車主把車輛開走，但大部分違泊車輛仍留在原地，更有人將警告紙張棄於地上，整個過程都未見有管理員在場監督或執法。

早上10時許，邨內已有20多輛私家車、客貨車停泊。(李穎霖攝)

車頭夾着一張由慈正邨屋邨辦事處於今晨9點半發出的警告，惟未見有管理員執法。(李穎霖攝)

除了今日收到警告的私家車外，其中一輛違泊私家車已被鎖車，相信已違泊多時，而其車輛牌照更於2018年7月過期。岑宇軒估計車主可能出了意外，致無法駛走車輛，但不明白管理員為何不安排將有關車輛拖走。就該車輛的車牌翻查資料，車主的登記地址並非慈正邨，而是觀塘順天邨。

其中一輛違泊私家車已被鎖車，相信已違泊多時。(李穎霖攝)

有關車輛的車輛牌照早於2018年7月已過期。(李穎霖攝)

就此問題，岑宇軒表示曾向房屋署反映，而署方當時回覆指，屋苑去年更換管理公司後，管理員的人手緊張，需要再聘請一批人手。就在閘機旁加設八達通設施和增加保安人手的問題，他指房署答應過會盡做：「但我看不見有改善。」他又指，有街坊已認為閘機形同虛設，而保安警告亦對違泊人士再無阻嚇力。

《香港01》正向房屋署了解事件。