【上水拖篋】一個拖篋違泊單車位　三個部門互卸70日未清理

上水街上除了人之外，最多的就是拖篋，但竟然連單車泊車位也被行李箱佔領。有市民指上水清曉路一個單車停泊處內，有鐵鏈鎖着一個銀色拖篋，以致市民無法停泊單車。該市民指曾向食環署、民政事務署及水務署查詢，惟各政府部門互相推卸責任，至今逾70天，行李箱仍未清除。

市民劉先生於去年12月18日途經上水清曉路百佳對出一單車停泊處時，發現停泊處內有一銀色行李箱，被人用鐵鏈鎖在欄上，霸佔單車位，令居民單車無處安放，遂致電1823投訴，要求相關政府部門儘快清理該行李箱，詎料竟陷無限輪迴，各政府部門互相推卸責任，至今逾70天，該行李箱仍未清除。

上水清曉路百佳對出一單車停泊處內有一銀色行李箱，用鐵鏈鎖在欄杆上。（鄧柏良攝）

民政事務署：正統籌聯合行動

劉先生表示，他於2018年12月18日向1823作出投訴，翌日1823回覆指會轉介食環署跟進，兩個月後，食環署又回覆指個案不屬其管轄範圍，已將個案通知北區民政事務署，正統籌相關部門作出聯合行動。

民政轉介水務署跟進

其後劉先生再途經單車停泊處，發現行李箱仍未清理，於是再致電1823查詢。2月25日，1823回覆指，「民政事務總署已就違泊單車事宜作出審視，由於上址為簡易臨時撥地(Lot No.: GLA-TDN 3755)，現時由水務署負責管理，相關事項應由水務署處理」，已將個案轉介水務署跟進。惟至2月28日，劉先生再前往單車停泊處視察，發現行李箱仍安然毋恙。

香港01就事件向水務署查詢，署方發言人回覆指，於2019年2月27日收到1823轉介市民投訴上水清曉路單車停泊處內有行李箱放置多日。隨即跟進有關個案，並已確定有關地方並非水務署管理範圍。署方已於（2月28日）經1823轉介有關個案予相關部門跟進。

記者於3月1日前往上水清曉路單車停泊處查看，仍然見到網民投訴霸佔泊車位的銀色行李箱，物主用鐵鏈將行李箱及一輛單車鎖在鐵柱上。行李箱雖然有密碼鎖，但並無鎖上，內裏空無一物。

有街坊指，停泊處長期泊滿單車，多數屬於附近居民的，如果椅背新簇，通常仍有人使用。街坊表示，政府部門亦會定期將無人處理的單車清走。而停車處旁一條鐵柱上亦張貼政府通告，內容指3月6日至8日，政府部門將會有聯合清理行動，屆時清曉路單車停車處將暫時停用，留在停車處的所有物品將全被移走。