【西貢泡沫河】兩年間時有泡沫　村民憂毀生態　環保署﹕沒接投訴

西貢白石窩村附近溪流周二（5日）變泡沫河，村民急忙報警，消防揭發是附近廠房流出的洗潔精與天雨混合而成，並無毒性。惟井欄樹村村長指，2017年以來河道不時出現泡沫，村民亦不時投訴，擔心會化學物將抹殺河流的魚卵，破壞當地生態。而村民以河水灌溉荒田，恐農作物會受影響。環保署昨回應指，自2017年至今不曾接獲投訴，而水樣本中化學需氧量沒有異常，其後在現場視察未見死魚，河溪大致沒有受到重大影響。

2017年至今沒接獲投訴

對於西貢白石窩村附近溪流周二出現大量泡沫，環保署昨（8日）再回應事件指，自2017年至今，環保署沒有接獲有關該工場或白石窩河溪水源受污染的投訴。有報導提到在2017年8月發生在約400米外小夏威夷徑附近另一支流的泡沫事件，相信與今次涉事工場無關。

工場沒申領污水排放牌照

根據環保署的巡查記錄，涉事工場的主要工序涉及稀釋和混合清潔劑，操作一般不會排放工業廢水，負責人沒有申領污水排放牌照。 環保署職員已提醒工場負責人必須採取適切的預防措施及工序，以避免有污染物從工場排放或洩漏到附近河溪，否則環保署定必按《水污染管制條例》依法跟進。

沒發現死魚或異味

環保署又指，就周二（5日）發生的事件，環保署在當日已即時派員到場調查及採集水樣本化驗，結果顯示水樣本內除表面活性劑 (即清潔劑的主要成份) 較高外，化學需氧量沒有異常。環保署其後再到現場跟進視察時，亦沒有發現溪水有異味或死魚等異常情況，河溪大致沒有受到重大影響。