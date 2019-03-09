Formula E封路中西區大塞車　區議員狠批安排擾民

國際汽聯香港電動方程式賽車錦標賽(Formula E)今日（3月9日）起於中環海濱區舉行，為配合賽事進行，警方實施交通及人流管制，中環民祥街、民耀街一帶被封，中環及灣仔繞道一帶的行車路線亦會作特別安排，以致今早中環灣仔繞道，干諾道中一帶均大塞車，車龍一直伸延至西環。有區議員批評封路安排差，「好擾民」。

為了配合Formula E賽事進行，9日凌晨1時15分起至11日早上5時15分期間，大部分中環碼頭一帶道路，在賽事期間會臨時封閉及改道，前往中區的東行車輛將不能使用干諾道高架路前往民寶街、耀星街、民耀街、愛丁堡廣場等地區，而需改用地面道路包括干諾道西及干諾道中東行。

9日凌晨1時15分起至11日早上5時15分期間的封路安排。（中西區交通運輸委員會文件）

民主黨中西區區議員吳兆康於今早到中環灣仔繞道干諾道中一帶視察，發現橋面及橋底均出現大塞車，車龍一直伸延至西環。「平時呢個時間冇咁塞，今日塞到好誇張，應該塞到西隧口。因為啲車出西隧後，冇得直接經干諾道天橋入中環，要上中環及灣仔繞道，先經灣仔再兜入中環，再唔係就要行干諾道中天橋底。」吳兆康說。

今早干諾道中天橋橋面橋底均出現大塞車。（吳兆康議員提供）

《香港01》記者今日下午再到該地段視察，發現干諾道中天橋已沒再塞車，但上環至中環的橋底路段仍然塞車。

吳兆康批評，「運輸署的封路安排做得很差，在通知公眾的工作上明顯做得不足，不少打工仔不清楚封路安排，去到現場才知道封路，好擾民。」為了避免明天再出現同樣的混亂，吳兆康認為運輸署應趁今天亡羊補牢，通知公眾有關明天的封路安排。