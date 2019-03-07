Formula E周末舉行　警方籲市民盡量避免停留民耀街天橋

社會新聞
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國際汽聯香港電動方程式賽車錦標賽(Formula E)將於周末舉行，警務處今日（7日）公布9日（周六）凌晨1時15分起至11日（周一）早上5時15分的交通及人流管制安排，包括中環及灣仔繞道行車方向有特別安排，呼籲市民盡量使用公共交通工具，警方並會加強針對違例泊車的執法。

警方又指，過往有不少途人會在民耀街天橋停留感受賽事氣氛，警方會一如以往用鐵馬分隔南北行市民，屆時會呼籲市民市民盡量不要在天橋上停留。

港島總區交通部執行及管制組警司李文耀（左）、中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇（右）。（張浩維攝）

賽事期間，警方預料會有約2.6萬人次參與，觀眾的主要出入口設於十號碼頭、添馬公園及愛丁堡廣場，警方會在現場維持秩序。按以往經驗，七號及八號碼頭、民耀街天橋及附近商場都會有人流擠迫。

民耀街天橋圍封帆布阻途人觀看賽事

中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇表示，警方會一如以往在民耀街天橋用鐵馬分隔南北行市民，為安全起見並會圍封帆布，理解市民想感受氣氛，但呼籲市民在高處要注意人身安全，屆時會呼籲市民盡量不要在天橋上停留。而過往兩屆賽事都有因放航拍機而被捕，並被法庭定罪，警方再次呼籲市民勿以身試法。

港島總區交通部執行及管制組警司李文耀呼籲，市民於Formula E香港站賽事當日，盡量使用公共交通工具，避免駕車進入受影響範圍。（張浩維攝）

因應舉行賽事，龍和道、耀星街、民祥街、民光街及民耀街一帶及巴士站會封閉，而中環及灣仔繞道一帶有行車線會作特別安排，如民吉街東行的車輛必須前往干諾道中等，干諾道西轉入東邊街的南行車線會封閉。

港島總區交通部執行及管制組警司李文耀呼籲，市民盡量使用公共交通工具，避免駕車進入受影響範圍，預留足夠時間，留意道路指示牌及最新交通消息。另外警方會加強針對違例泊車的執法，在不予警告情況下會立即拖走違泊車輛。

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