學校、交通配套不足　過半新屋邨住戶壓力爆煲團體倡設恆常社工隊

過去五年有6萬多個公屋單位落成，但新屋邨配套不足問題，一直為人詬病。有團體在全港各區新屋邨，收集1,200多份居民意見。結果發現，有近九成人指新屋邨設施如學校、交通、街市配套不足，有六成人表示有跨區上班、上學的問題，一半人表示入伙後壓力頗大。房屋資源緊絀，屢有意見反駁「有屋住就應該滿足」，但元朗新屋邨住戶Kevin覺得，市民不論貧富也應獲得基本社區配套；觀塘新屋邨住戶郭小姐曾經在煩惱子女升學時得社工隊幫助，聯同區議員向教育局反映意見。團體要求政府在新屋邨推行整全服務規劃，在入伙時期增設社區配套，兼恆常設立新屋邨社工隊。

同區學額少 跨區上學是常態

郭小姐一家輪候公屋七年，兩年前由長沙灣搬入觀塘新屋邨安泰邨。收到入伙消息之際，適逢子女剛升讀小二，她說「唔知道應該開心定頭痛。」郭小姐曾到十所小學「叩門」，子女才獲安排到彩虹一所小學插班讀書。

她說，「成功上樓」理應開心，但新屋邨居民在生活遇到很多問題，不懂得表達，亦不知道怎樣改善。但當時有社工隊聯絡了幾間將軍澳及觀塘區小學，安排了「收生日」，讓居民即場報讀學校；又就學額不足的問題，聯同區議員向教育局請願。「如果冇社工幫手，我哋問題變咗草草了事，冇人改善、冇人表達，𠵱家變咗快啲適應環境，冇咁大壓力。」

Kevin則在三年前由屯門搬入元朗洪福邨，他說洪水橋一帶沒有中、小學校，當區學生要到元朗、天水圍上學，「雖然唔算跨區，但已經好遠。」他又指不論巴士、輕鐵，多數路線起點為屯門、天水圍、元朗，洪水橋只屬「中途站」，經常會上不到車，子女因而一星期總有幾天上學遲到。「覺得𠵱家政府好似畀咗個單位我哋，居民應該要滿足，其他問題就係小事。但係配套係嚴重不足，呢啲係不論有錢無錢嘅居民，都應該要有嘅（基本設施）。」

郭小姐（左一)及Kevin（右二）都在近年搬入新屋邨，他們的子女都需面對跨區上學的問題。（徐嘉蒓攝）

社區配套不足 住戶上樓也難開心

由前線社工組成的「監察公共屋邨福利規劃聯盟」，在去年12月至今年1月期間，以抽樣方式，在全港各區約十條近五年內入伙的新公共屋邨，向租戶收集問卷調查。

1,203份有效問卷的結果顯示，五成受訪者的壓力指數超過7分，當中跨區搬入的居民，壓力平均分較原區搬入的高。近九成受訪者認為新屋邨的設施配套不足，有六成人表示有跨區上班、上學的問題。

有88%的受訪者贊同應恆常設立屋邨社工隊，在預派單位、領取鎖匙、到入伙的過程中，專責提供支援，協助居民適應社區，建立鄰里關係。更有超過九成受訪者贊同，政府須在未來新落成的每條新屋邨中，按屋邨規模設置社工隊。七成人認為新屋邨社工隊需服務5年以上。

監察公共屋邨福利規劃聯盟由一班服務新屋邨的社工組成，他們明天會出席立法會福利事務委員會會議。（徐嘉蒓攝）

倡「一屋邨 一社工隊」

聯盟認為，入住新屋邨，不代表即時解決所有問題。當低收入家庭遷入新屋邨，既面對家庭及經濟壓力，同時欠缺社區支援，令適應有難度。加上近年落成的新屋邨普遍建於偏遠地區，或市區中較「孤立」的位置，配套不足對日常生活有嚴重影響。

他們要求政府於新屋邨入伙前，預計入住人口結構，評估社區服務需要，於入伙期增設社區配套資源。他們同時要求，政府必須最少確保一條新屋邨有一隊社工隊，並建議入伙不足一年的新屋邨所設立的服務隊，總資助年期為6年，而入伙一年或以上的新屋邨的服務隊，資助年期為5年。

過去五年有6萬多個公屋單位落成，團體批政府「先安置、後配置」政策，令入伙居民會有服務及設施的「真空期」，生活有不同的困難。（資料圖片／吳鍾坤攝）

立法會明討論 團體批未廣泛諮詢

政府現時沒有政策規定，在新屋邨推行協助居民適應的新屋邨計劃，只透過短期形式資助社福機構提供服務。直至去年發表的施政報告提及，會透過「社區投資共享基金」，資助建立社區支援網絡項目，使新屋邨的社區支援計劃常規化，以協助新入伙的居民及家庭盡快融入社區。但聯盟批評，政府至今仍未提出計劃的細節，及確實推行的時間表。

立法會福利事務委員會明天將討論「社區投資共享基金」，料談及新屋邨社工隊恆常安排。據會議文件，新屋邨社區支援計劃的數量會考慮地區需要和住戶數量。計劃亦不預設最高資助額，而資助期為「N＋36」，即新屋邨居民入伙所需的時間，再加上36個月批核期上限。