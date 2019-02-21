【隱形公屋】昂船洲新公屋海盈邨入伙數月　欠路標司機屢行錯路

於去年落成的長沙灣海盈邨於數月前開始入伙，惟新屋邨位處昂船洲新填海區，附近的交通標示未見清晰，導致駕駛人士經常兜路或行錯路。當區區議員表示，現時交通配套亦嚴重不足，批評運輸署反應被動。

海盈邨位處昂船洲新填海區，當區區議會反映不少駕駛人士仍未知新公屋已落成。

位處長沙灣荔盈街的海盈邨於去年11月落成，共有1,319伙，預計入住人口約3千多人。然而，海盈邨屬昂船洲新填海區，深水埗幸福區區議員鄒穎恒稱：「很多人都未知昂船洲有公屋，而新屋邨對交通的需求很大，運輸署及其他政府部門很被動，反應慢。」

海盈邨於去年底開始陸續入伙。（資料圖片）

昂船洲屬「西九龍填海計劃」之一，工程主要填平與九龍半島之間的海域。

有街坊向鄒穎恒反映，他們於搬家時搭乘的士或客貨車搬運貨物，惟現時道路標示不清，常出現兜路或行錯路的情況。鄒穎恒解釋，現時駕駛人士主要由興華街及連翔道前往海盈邨，但欠缺路牌標示，如南昌站對出的左右線，右線為直出連翔道，左線則上橋往昂船洲，「不少司機都未知昂船洲有新屋邨，所以很多時就走了另一邊路。」

現時，深旺道有標示前往昂船洲，鄒穎恒稱駕駛人士需掉頭 （U- Turn) 駛入屋邨，但不少司機卻直往巴士車廠。「很多人以為昂船洲只得污水處理廠、垃圾站，所以政府的標示需要更清晰。」

海盈邨入伙前半年，鄒穎恒已就當區交通向運輸署表達意見，現時只得來往旺角及荔枝角的巴士及小巴，鄒穎恒深感署方甚為被動。「因為附近的居屋凱樂苑現進入揀樓階段，落成後再多數千人，到時再傾就太遲，但政府的反應就是見到問題先解決。」

鄒穎恒現建議於興華街西、連翔道、昂船洲巴士車廠等六個位置設立標誌，而運輸署已承諾盡快加設往荔盈街的標示，避免駕駛人士出現混亂。