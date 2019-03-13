運動店迪卡儂進駐尚德廣場全層　將軍澳關注組斥領展漠視市民需要

來自法國的運動用品店迪卡儂（Decathlon）早前宣布將於今年6月15日在將軍澳尚德廣場開設香港第三間分店，佔地高達3.6萬平方呎，聲稱為全港最大的運動用品店，售賣超過1.3萬種產品。 該店引起將軍澳居民不滿，將軍澳民生關注組主席柯耀林不滿領展漠視市民需要，已多年約見領展代表正式溝通不果，考慮會有進一步行動。

運動用品店迪卡儂將於今年中進駐將軍澳尚德廣場三樓，將軍澳民生關注組批評領展漠視市民需要。（領展網上圖片）

原址百佳及診所被逼遷

來自法國的運動用品店迪卡儂，以平價貨品作主打，於2017年8月分別於旺角及銅鑼灣開幕，旺角分店佔地達2.5萬平方呎，吸引不少運動愛好者；迪卡儂已在網頁公布將進駐尚德廣場。將軍澳民生關注組提出強烈抗議，質疑用品店會推高該區物價，且不切合居民基本民生需要。

柯耀林表示，尚德廣場三樓位置，過去是百佳超級廣場，但領展未有與其續約，反而與運動用品店簽約，他認為領展未有理會當區市民需要。當時除超級市場外，同層還有3間診所不獲續租。去年有區議員就領展不和百佳續約示威，柯批評領展負責人「hea答」，沒有正式溝通，因此對領展「非常不滿」。

百佳大舖搬超迷你舖

原佔用三樓逾半面積的百佳超級廣場去年結業，其後獲領展安排在地下原麵包店吉舖重置，但僅是一間超迷你百佳；其後一樓經營逾10年的一間雜貨店不獲續租結業，舖位後租予百佳，但地下及一樓百佳總面積均遠不及原超級廣場。

目前尚德廣場只有一間小型運動用品店。

原位於尚德廣場三樓的百佳超級廣場去年結業，居民頓失購買日用品地方。百佳其後在地下及一樓商舖重置，但面積大縮水。（資料圖片）

由尚德廣場可沿行人天橋直達香港單車館，內有不同運動設施可供使用，或是迪卡儂看中尚德廣場的原因之一。（資料圖片 / 羅君豪攝）

尚德廣場至將軍澳站正建行人天橋連接

將軍澳大型康體設施單車館公園及將軍澳運動場，常舉辦單程及田徑比賽，該處距離尚德廣場只有約10分鐘路程，沿天橋可直達。公園除了常見的大小型體育設施，也有較少見的極限運動設施，相信這為吸引迪卡儂的原因之一。

另一方面，連接尚德廣場二樓至將港鐵將軍澳站PopCorn商場的有蓋行人天橋正在興建，當建成後可直接來往兩個商場，約需10分鐘，除了方便市民行街，也便利在將軍澳站上蓋兩間酒店居住的旅客購物，當然也增加尚德廣場的吸引力。