【後領展時代】領展易手後狂加租　藍田街坊鞋店「捱唔住」結業

領展近年將不少旗下商場轉售，而接手人管理不善，殃及一眾無辜小店。3年前，領展將藍田的廣田商場售予「友文投資」，然而領展的離去不代表竭止租金加風，新業主反而變本加厲，令商場內多家商戶不抵貴租，紛紛離場。位於商場二樓的小店雅佳鞋業，也宣布即將結業，一眾街坊表達不捨。雅佳老闆表示，新業主年加三成租金，比領展更為猖狂，更不准議價，他直斥業主行為「惡過黑社會！」

「做多一年半載，快者半年，慢者一年，散完啲貨就提早退休。」在廣田商場二樓，營業二十六年，經歷房委會、領展和友文三個時代，「雅佳鞋業」走到今天，宣布光榮結業。「無辦法，年年加租，捱唔住。」老闆為人低調，不願站於鎂光燈前，店子遇上困難，他也只是黯然離場，沒打算求助，他重覆道：「無用㗎，幫我唔到，唔使幫啦。」

雅佳鞋業老闆，在店外玻璃窗上貼出「光榮結業」，向街坊道別。（廖俊升攝）

這家鞋店售價親民，比不少區外地方更加便宜，「如果買對襪、買條毛巾都要搭車出去，平民百姓咪更加慘。」一直以來他們都是以街坊為主要客源，故以親民價作售，因不想街坊買點東西也要走得遠遠，不過也因此令生意無以為繼，「肯定冇賺，食碗粥就得。」

所謂「領展壓榨小商戶」一說，去到後領展時代，小商戶仍然無辜受害，老闆表示，自從友文接手商場，加租的情況比起領展更加誇張。一說到友文，老闆便感到憤怒非常，「年年加，真係好㷫！去年加百分之三十幾，今年又三十幾！我話你加一半，肯就畀我做，唔肯我就清晒啲貨走！真係咪攪，我提早退休。」

經營26年的街坊鞋店，因不敵租金，沒法繼續經營。（廖俊升攝）

老闆又憶述，領展最後一年，月租才是一萬多元；然而友文接手三年間，月租升已升至三萬。他表示，不單止租金要加，就連管理費也不時調整，「例如係三月合約先到期，二月就加你管理費，咁你無得唔交。」而老闆直言，每日生意約二千，扣除租金，還要應付商業登記、洗冷氣、閉路電視安裝和保險等，更要每月分成萬五元，「但你仲要租金又加，管理費又加。」

整個商場都空空如也，人流極低。（廖俊升攝）

藥材舖結業 舖位空置兩年

「佢哋話，話你知食乜，一定要加！講真嗰句，仲惡過黑社會！唔做？閂門！」早前鄰舖有一家藥材舖，也因為不敵租金而搬走，如今已有近兩年，舖位仍未有人租下。而商場街市同樣是十室九空，檔主都歎人流少、租金高，難保能夠繼續營運。雅佳鞋店老闆娘早前跌傷手，而老闆也患五十肩，他直言寧願提早退休，「仔女都大，諗住兩公婆，唔洗人工，當過吓日晨，但無理由丟錢落海」

鞋店老闆表示：「呢度一到夜晚就好少燈，變左黑場！」（廖俊升攝）

顧客：空舖多過商戶

與廣田邨共度廿三載，不少街坊也留下回憶。記者到訪那天，也有些熟客來幫襯。1993年入伙廣田邨的黃先生，光顧雅佳20年，這天他到店子買了一條40元的皮帶，他對小店結業感到十分可惜，「好可惜，但都係自然嘅，租金太貴好難做。」他直言這裡「空舖多過商戶」，沒有生客會上來，就連街市也沒有人行，「三間豬肉檔得返一間，菜檔又得一檔。」

住在廣田十多年的劉小姐表示，她一直都有光顧雅佳，對於小店結業，她也感到不捨，「覺得𠵱家社會好似容不下小店咁」而這次她沒有看中貨品，因此會再來光顧。