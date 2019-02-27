【財政預算案2019】200億購社福物業　業界：過百空置校舍又唔用

財政司司長陳茂波今早（27日）發表《財政預算案》， 提出撥款200億元購置60個物業，作社福設施之用。然而，政府目前尚有大空置校舍、政府宿舍閒置多年未用。有社區人士質疑，政府宜先發展現有空置用地，購入私人物業應作最後手段，「明明你自己有又唔用，變相谷高樓市」。

200億買60個私人單位

政府宣布撥款200億元購置60個物業，以供130項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心等。政府消息人士稱，社會對社福設施需求急切，故購買60個非住宿商業樓宇、私人物業單位，用作增加社福設施的用途。然而，到底60個單位如何分配予日間幼兒中心、長者鄰舍中心等，就仍未有初步決定。

目前港九新界各地均有至少183間空置校舍供公眾申請使用，有不少校舍位於市區。圖為中西區近加惠民道的香港學堂前校舍被擬作住宅用途。（資料圖片）

地區組織轟政府未有善用閒置校舍

早於2015年，審計署就曾批評港府未有善用全港234所空置校舍。根據規劃署2017年的數字顯示，本港最少有183間荒廢校舍可供申請使用，當中不少為元朗、北區村校。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成批評，政府至今仍未有善用各區的空置用地。「你畀錢出來起長者中心係好事嚟，好多地方長者服務都唔夠」，但他指現實是香港大量空置校舍、部門宿舍與其他閒置用地未有充分利用。而且，部份偏遠地區如東涌、天水圍，根本冇商業地方，「你點買呀？個邊得領展，一係你就搞掂領展佢」。

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有條件好的閒置用地

目前市區有不少廢棄校舍用地，周邊配套完善。李大成指，深水埗有兩、三個廢棄校舍，但地區人士多年來曾爭取作該等校舍作社福用地卻未果。他指以聖方濟愛德小學舊校舍為例，他們曾向局方申請改變用途作多層式社福設施，惟最後卻以「團體需要整棟大樓承接」為由而申請被拒。他認為政府應靈活利用現有的閒置用地，供更多有需要的社福團體運用。

聖方濟愛德小學舊校舍曾荒廢多年。（資料圖片）

質疑政府變相托市

對於政府有地不用卻投資私人物業，他質疑魔鬼在細節，「變相拎錢谷高私人市場」。以關注綜援低收入聯盟為例，李大成指經織申請公共房屋單位多年無果，至今只得「捱貴租」租用工商廈單位。他擔心，短期仍租用工商廈的社福機構會面對租金升幅，質疑預算案向商界傾斜。

「如果你用晒空置用地，咁唔夠去買，無可厚非，但𠵱家有咁多地方可以用。」李大成表示，促請政府善用校舍、空置政府宿舍、或橋底設社會房屋時內設公營設施。