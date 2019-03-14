【逼爆天水圍】泳池滿、買餸難　發展近30年這城市還欠什麼？

天水圍發展將近三十年，社區設施仍未臻完善，街坊花十年時間才爭取到公營街市；但除了買餸難，當區的街坊還需要甚麼呢？

2008年，天水圍北面陸續發展，但因房屋政策引致公屋過度密集，導致人口跟社區資源失衡。(資料圖片)

1992年，天水圍首條公共屋邨天耀邨落成，居民如「開荒牛」搬進新市鎮。居民住進來，但交通、社福設施、就業卻遲遲未解決。處身於「睡房城市」，居民需跨區返工，生活成本高漲，但社區支援仍然不足。

首十年「百無」生活，足以迫逼居民至臨界點——天水圍於2000年起發生連串家庭慘劇，時任民政事務局常任秘書長林鄭月娥更稱天水圍為「悲情城市」，民間團體認為悲劇應歸咎於規劃失敗——天水圍北面的公屋過度集中，加上就業機會、社區資源欠奉，導致居民生活嚴重失衡。

花十年找數

2007年，時任元朗區議員張賢登於辦公室貼出「欠單」，促請政府於天水圍興建醫院、警署、體育館等；十二年過去，當年欠奉的設施陸續「找數」，卻花上多年才兌現：

天水圍人口約有三十萬，區內原本已有社區設施，但隨著人口增加已逐漸飽和。以游泳池為例，根據2016年康文署報告，元朗區（元朗游泳池、屏山天水圍游泳池及天水圍游泳池）的泳池使用率高達100%——數字反映出居民對游池的需要，但同時亦不能忽視其他生活所需。

天水圍民生關注平台成員巫啟航說，現時游泳池的選址位於天秀墟附近；但不少街坊表示希望能於該處興建新街市。「泳池跟街市都是利民設施，兩者本不衝突；但因為土地問題令到個利民設施『搶地』。」

他補充，兩年前團體曾建議於上址興建綜合大樓，卻遭政府反對。「政府話因為綜合大樓牽涉多個政府部門，所以難以興建。」

新游泳池將落戶於天秀墟附近，跟民間熟意的街市選址「爭地」，巫啟航稱兩者並無衝突，這源於區內能發展成社區設施的用地短缺。(資料圖片)

人口增加 天水圍需要甚麼？

社區設施「爭地」，但天水圍的人口將來會大幅增長——鄰近天水圍西鐵站的居屋於去年落成，而濕地公園旁的第112區及115區兩幅地將興建76幢住宅，加上長實於今年一月向城規會申請，將原有的酒店改建為兩座樓高53層的住宅大廈，巫啟航坦言，若政府不正視民生需要，將來天水圍的人口比例與社區資源將進一步失衡。

他預計，天水圍南將面對人口老化，但北面則集中年青的雙職家庭，南北兩面的需要各有不同，「醫療及託兒服務均是要面對的問題，還有人口增加，交通配套亦要急需解決。」