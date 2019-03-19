【南港島線西段・只聞樓梯響】華富將重建　鐵路未有施工時間表

政府早年推出《鐵路發展策略2014 》，為配合華富重建計劃，定下南港島線（西段）初步建議的落實時間為2021年至2026年。然而，華富重建工程已定於 2020 年開展，預計 2025 年首批居民人伙，仍未聞建南港島線西段的發展進度。南區區議員昨於會議上提出質問，惟局方只回覆要考慮華富一帶實際發展，以及運輸需求等因素，視乎發展步伐，適時考慮邀請港鐵公司提交意見書。區議員批評局方進度緩慢，至今仍未邀港鐵交計劃書，憂無法如期通車。

南港島線﹙西段﹚的總長度為7.4公里，將服務香港島的西部和南部地區，把鐵路覆蓋範圍延伸至香港仔、華富、數碼港及薄扶林一帶。南區人口不斷增長，特別是華富及香港仔一帶，2031年的南區西部人口預計會增至近100,000人，運輸需求也會激增。

另一方面，華富重建工程已定於2020年開展，預計2025年首批居民入伙，2028年全部搬遷往新址。然而，有南區區議員質疑，目前仍未聞政府興建南港島線西段的進度。

南港島線西段擬定路線。（鐵路發展策略2014）

華富重建動工在即 政府仍未交出南港島線西段的落實時間表

南區區議員徐遠華表示，政府並無派官員到場解釋南港島線（西段）的落實時間表，而回覆文件中只是含糊地表示會「適時」向港鐵邀請提交意見書，他擔心交通配套未能與華富重建交接，「現在開始興建也會超時，銜接必然滯後。」他批評有關舉措破壞了當局與區議會之間的互信。

華富重建預計於2020年開展，預計2025年首批居民入伙。（資料圖片）

區議員憂政治府撥地貼補成本 對基層公屋輪候不利

徐遠華續指，南港島線（西段）興建的最大憂慮是如何注資，若以傳統方式注資，則會撥出地皮予港鐵公司興建私人樓宇，用以補貼興建港鐵的成本。「最擔心是政府會重施故技，在華富覓地給港鐵起樓，或是在旁邊的貝沙灣取一部分作私人用途。」

「政府曾經強調華富是用予起公屋及居屋，並無說過要起私人樓。如果起私人樓，即使只用一小部分，都會對基層輪候公屋不利。」徐遠華認為，政府撥地給港地，比起撥款更加直接容易，監察和阻撓都會較小，但政府若選擇撥地，他將會堅決反對。

2031年香港鐵路網絡。（鐵路發展策略2014）

區議員質疑政府沒有計劃加建公屋

另一位南區區議員歐立成表示，政府到目前仍未表態何時興建南港島線（西段），令到華富日後會否再興建公屋存在隱憂，「本來南港島線西段是為了配合人口變化，但沒有理由一個本屬城規會的計劃，到現在還未落實拍板，存在著一個隱憂，是政府是否有打算起公屋。」

歐立成續指，非常擔心當區人口激增，而南港島線（西段）未能如期通車，交通會不勝負荷，「早前政府公布數項計劃，亦需要於2030年才可落成；如今南港島線西段尚會否於2030年後才落成呢？華富人口遷入，年輕勞動力提升，跨區上班所需的交通需求大增，屆時可能會令道路嚴重擠塞。」

路政署：適時邀請港鐵提交建議書



路政署回覆區議會，指除了要考慮華富一帶實際發展，以及運輸需求等因素，華富邨亦須騰出空間作鐵路施工用途，薄扶林南部五幅政府土地用途改劃工作已於2018年完成，相關土地可發展公營房屋；而政府最近刊憲建議於薄扶林南進行工地平整及基礎設施工程。政府會視乎相關地區的發展步伐，適時考慮邀請香港鐵路有限公司就南港島線（西段）提交建議書。