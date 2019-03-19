【新臨屋】水管屋擬落戶荃灣天橋底前臨屋區　區議員：住屋大倒退

「水管屋」夢成真是福還禍？現時本港房屋需要迫在眉睫，仁濟醫院擬於荃灣海興路與海角街交界，興建約130個水管屋及管道屋作過渡性社會房屋，料最多可有350人受惠，明年第四季可入住。記者發現建屋位置曾為臨時房屋區，有區議員批評選址差劣，市民要「大倒退睡天橋底」，恐需忍受在高速公路天橋底嘈音和空氣污染之餘，亦要抵受長期未解決的海濱臭味。關注團體更擔心環境如同「貧民窟」，住戶會被標籤歧視。亦有市民持相反意見，認為水管屋項目令更多人有安居之所，「相信環境、衛生方面始終比劏房好」。

運輸及房屋局轄下的過渡性房屋專責小組，早前收到仁濟醫院的「仁濟醫院社會房屋試驗計劃」計劃書，擬於荃灣海角街及海興路交界約3,300 平方米的一幅土地作過渡性社會房屋，安放約110至130個圓形及方形管道屋，每間管道屋分別可入住1人至4人，合共可容納約250至350人。計劃先於今月26日諮詢當區區議會，及後向地政總署申請五年短期租約，預計明年第四季可入住。

荃灣劏房戶6,600戶 新界區最多

受惠對象為現正輪候公屋達3年或以上的家庭/個人或現正居於不適切住房、急需社區支援的基層市民，而現居荃灣區者優先。據政府統計處2016年中期人口統計，全港劏房戶有逾9.2萬戶，而荃灣區佔6,600戶，是新界區最多。而公屋申請方面，現時一般申請者的平均輪候時間為5.5年，當中長者一人申請者則為2.9年。

「水管屋」項目擬於建於荃灣海角街及海興路交界。（荃灣區議會文件）

水管屋選址為臨時房屋區

記者翻查資料，水管屋的選址範圍曾為「興盛臨時房屋區」，涉及217個家庭住戶，在90年代尾清拆。記者到場視察，涉事地皮面向海濱，位於高速公路天橋附近，毗鄰露天臨時停車場，由於位於工業區附近，不時有大型貨車出入。至於交通方面，前往最近巴士站和荃灣西港鐵站需時約15至20分鐘。

「水管屋」項目涉及一幅約3,300 平方米的土地。（潘安奇攝）

區議員﹕嘈音、惡臭未解決 如何居住？

荃灣區議員林琳認為，該處交通不便，而且在高速公路和工業區附近，居民恐需忍受嘈音和空氣污染問題，「還有旁邊荃灣海濱的惡臭一直未能解決，叫人如何居住？」她透露，目前收集了80名市民意見，近9成人反對計劃，又指出涉事行人路段過往已經「塞爆」，再引人入住，恐「迫上加迫」。

荃灣海濱臭味問題困擾當區居民。（資料圖片）

「本港市民住屋面臨大倒退！」荃灣區議員譚凱邦亦批評選址環境差劣，不宜居住，「香港人由木屋、徒置區幾經努力搬上樓，如今要淪落睡水管，住天橋底」。他又指，是次計劃只能補助200多人，只佔於當區劏房戶的極少數，「希望政府不要以為有今次過渡性房屋計劃，就叫做咗嘢」，長遠應善用政府閒置用地，以及控制新移民人口增長，以解決房屋需求。

憂水管屋設計欠配套 如同「貧民窟」

全港關注劏房平台幹事陳穎彤認為，水管屋應符合住屋標準才能稱得上宜居，令住戶有保障。她引用現有資料稱，擔心居住環境「愈住愈差」，設計欠缺配套，與社區連繫欠奉，恐如同「貧民窟」狀態，又指出水管屋室內面積約100至150平方呎，若要3至4人家庭入住，其人均居住面積比現時劏房的56.5平方呎還要低，故難以應付最急切的家庭住戶需要，料未來入住的只有單身人士或青年人。而居住環境亦需設無障礙設施，否則行動不便人士或長者難以入住。她又稱，政府或需花費更多教育和宣傳水管屋概念，否則居民恐被標籤歧視。

荃灣街坊鄧先生支持水管屋項目。（潘安奇攝）

支持者﹕相信環境、衛生比劏房好

不過，亦有部分荃灣居民支持水管屋計劃。任清潔工散工的朱先生，與太太兩人一同租住荃灣村屋，約百多呎單位，租了15年，租金由千多元加至5,000多元，嘆百物騰貴，支出不斷增加。他指輪候公屋5次不果，對水管屋項目有興趣，表示心目中意向的租金約$2000，形容百多呎空間「夠住」，又形容天橋底環境、交通、配套設施「已算都不錯」。

退休保安員鄧先生獨居附近私樓，每月需繳付水電煤、管理費等支出，坦言作為私樓業主亦有壓力。他支持水管屋項目，認為可以令更多人有安居之所，「相信環境、衛生方面始終比劏房好」。

至於「水管屋」項目的室內設計和租金，目前計劃未有詳細公布。參考由本港建築設計師羅發禮（James Law）去年初首先拋出的「水管屋」（「OPod」）概念，每個單位面積約100平方呎，供1至2人居住，配備洗手間、淋浴設施、煮食設施、冷氣和迷你雪櫃等。而租金方面，當時建議以月租3,000元把水管屋租予年輕人，三分之二的租金會代租客儲起，到退租時歸還，助他們圓置業夢。