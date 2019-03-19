全港首個水管屋設計圖曝光　料明年第四季入住

仁濟醫院擬於荃灣海興路與海角街交界，興建約130個水管屋及管道屋作過渡性社會房屋，料最多可有350人受惠，明年第四季可入住。若項目成功落實，料將成為全港首個以管道作過渡性社會房屋試驗性項目。

仁濟醫院擬於佔地3,300平方米的地皮，安放約110至130個圖形及方形管道屋。（荃灣區議會交件）

運輸及房屋局轄下的過渡性房屋專責小組，早前收到仁濟醫院的「仁濟醫院社會房屋試驗計劃」計劃書。醫院擬於佔地3,300平方米的地皮，安放約110至130個圖形及方形管道屋，每間管道屋分別可入住一人至四人，合共可容納約250至350人。

仁濟醫院預計，若地政總署批出五年短期租約予是次計劃，料計劃可有約有500至700人受惠。

除了水管屋外，項目亦設有方形管道屋。（荃灣區議會文件）

現居荃灣區者可優先入住

區議會文件透露，計劃受惠對象為輪候公屋達3年或以上的家庭或個人，或現正居於不適切住房、急需社區支援的基層市民。現居荃灣區者優先。

租戶的租約不少於兩年。單位租金釐訂將參考「社會房屋共享計劃」、租戶入息水平等，確保租戶所須繳付租金水平乃低於市價。住客篩選由特設委員會負責，當中擬邀請政府官員及區議員提供意見。

文件透露，項目將於本月向地政總署申請以象徵式租金批出短期土地租約，並於明年第一季施工，預計分別將於第三及第四季接受申請，及安排街坊入住。