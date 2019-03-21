水泉澳邨小巴線月底加價　加幅高達17%　政黨批運輸署漠視民意　

沙田水泉澳邨在2015年起相繼入伙，不過其交通、社區設施等配套屢遭詬病。工聯會今日（21日）聯同約20名居民到旺角政府合署運輸署分區辦事處外抗議，斥署方在缺乏諮詢下，批准多條行經水泉澳邨的小巴路線加價，加幅達11%-17%。有居民更稱，部分小巴路線脫班情況嚴重，在早上上學時間更須候車約40分鐘，對小巴服務質素如此惡劣卻仍能加價感到不解。 工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪要求運輸署就小巴加價再作諮詢，並增設巴士路線。

工聯會聯同二十多名水泉澳邨居民，到旺角政府合署抗議。（工聯會提供圖片）

取消學生優惠惹不滿

工聯會指出，現時主要行經水泉澳邨的專線小巴路線，包括812、812A、813、813A。而小巴公司近日公布部分路線將從周日（24日）起加價，當中812及813路線由4.8元加至5.6元，升幅達17%；而812A亦由3.5元增至3.9元，增幅為11%。同時，專線小巴原設有學生優惠，合資格學生可以3.5元乘車，惟同被取消。

脫班嚴重 居民斥等40分鐘先上到車

居民除不滿小巴線加價外，亦指出部分路線脫班問題嚴重。居民曾小姐稱，由於每天均須帶同子女乘坐812線小巴上學，在約早上6時45分候車，往往須在7時30分後才能上車。候車時間長達40分鐘，她形容情況非常普遍。另外長者昌叔亦斥來往水泉澳邨及烕爾斯親王醫院的813線小巴，同樣有類似脫班情況。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪，要求運輸署就小巴加價重新諮詢。（工聯會提供圖片）

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪批評運輸署漠視民意，未有就加價諮詢居民，亦未有監督小巴服務質素。他要求署方就小巴加價重新諮詢，並增設來往大圍和沙田第一城的巴士線，以補充小巴服務的不足。