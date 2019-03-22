【泊車難】運輸署研深水埗上環荃灣建智能停車場　增泊位紓緩違泊

本港泊車位供不應求，違泊問題嚴重。為增加泊位，運輸署正積極考慮在荃灣永順街德士古道天橋下的短期租約用地、深水埗欽州街及通州街交界休憩用地，以及上環中港道擬議的政府大樓內等數個地點設置智能停車場。 本身是荃灣區議員的立法會交通事務委員會主席陳恒鑌支持引入智能停車場，認為有助短時間內增加泊車位；他又建議政府容許發展商，在興建地面停車場時，可獲豁免計入樓面面積。

本港塞車問題嚴重，泊車位亦不足，可請一位難求。(資料圖片)

運輸署回覆《香港01》查詢時表示，署方已於去年初委託顧問為香港落實推展智能泊車系統進行先導研究，旨在尋找數個合適的選址，興建多個不同種類的智能停車場，並進行相關的技術及財務可行性評估。為推行以上新措施，會先探討在「政府、機構或社區設施」以及公共休憩用地引入智能泊車系統。署方亦會在選定的短期租約用地要求私人營辦商安裝、營運以及管理智能泊車系統。



運輸署就選址盡快諮詢地區人士

該署現正籌劃首批數個先導項目，以積累和檢討相關興建、運營、管理智能泊車系統，以及其財務上可持續性等各方面的經驗。當中正積極考慮在荃灣永順街德士古道天橋下的短期租約用地、深水埗欽州街及通州街交界休憩用地，以及上環中港道擬議的政府大樓內等數個地點設置智能停車場。運輸署會盡快就選址及項目範圍進行相關的地區諮詢工作。

外地部分停車場以電腦系統運作，駕駛者泊車後由系統自行分配位置。（網上圖片）

陳恒鑌：比起牛肉乾加價更有效減少違泊

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，支持引入智能停車場，是解決泊位不足的短期措施，更指此措施比起大幅提高違泊定額罰款(俗稱牛肉乾)，以減少違泊情況更好，「引入電子道路收費、加牛肉乾，可能適得其反」。



至於中期改善措施，他則建議政府容許發展商，在興建地面停車場時，可獲豁免計入樓面面積，以提供誘因予發展商興建停車場。他解釋：「香港好多地填海填出嚟，掘到第二層啲水晒標出嚟，再掘落去會好貴，唔願意起。」現時在地面建停車場要計及用樓面面積，一個車位要用約300平方呎樓面面積，「300呎起個單位好過」。

團體倡採用「摩天輪」式建智能立體停車場



「關注深水埗交通大聯盟」早前向政府提倡興建智能停車場，例如把「智能機械臂」技術運用在地下停車場及露天停車場，或採用「摩天輪」式智能立體停車場，增加泊車位。本身是深水埗區議員的立法會議員鄭泳舜表示，早前向政府提議在區內6處選址建智能停車場，其中為配合政府「一地多用」的原則，欽州街及通州街交界休憩用地選址較為可取。