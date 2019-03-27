【補習騙徒襲屯門】掌握小朋友資料上門sell補習　欣田居民疑受騙

上門傳銷的騙案屢見不鮮，安裝濾水器、推銷吸塵機等手法被人識破後，騙徒近日又改以另一種手法出沒。有指屯門欣田邨有可疑人士上門，向住戶推銷補習服務，言談中更能說出住戶子女就讀的學校、成績，令不少居民都擔心個人資料外洩之餘，有地區人士更指，已有居民「中伏」。

屯門社區幹事黃梓雋證實，補習騙案的消息屬實，指上周收到一名欣田邨的居民求助，稱一名年約30歲的男人上門，先裝作與其子女相熟，言談間又提及小朋友的成績，並推銷補習服務，稱可提供打電話問功課服務，為小朋友重點補習較弱科目等。

該居民繳付了$2500、為期半年的學費，及後發現受騙，始聯絡黃梓雋及通報警方求助。黃梓雋指，早前已聯絡屯門警署，要求警方協助及到欣田邨進行視察，亦已要求管理公司加強保安等。

警方發言人回覆指，今年三月至今，屯門分區共接獲一名欣田邨居民報案，指有人上門推銷一間教育服務中心的電話補習服務。報案人付款約一千元，其後懷疑受騙，案件現列求警調查，由屯門分區人員跟進。發言人又指，屯門分區已要求欣田邨物業管理公司加強邨內的保安措施，並會繼續留意區內情況及透過不同渠道收集情報，如發現任何違法行為，將採取適當的執法行動。 香港01就有關事件向房屋署查詢，正等待回覆。

元朗洪福邨亦曾發生同類事件，社區幹事陳樹暉表示，去年11月曾收到三名居民反映有關情況。(資料圖片)

事實上，不止欣田邨，元朗洪福邨亦曾發生同類事件。洪福邨社區幹事陳樹暉表示，去年11月曾收到三名居民反映有關情況，指事前有人以機構的身份，上門作問卷調查，了解居民的家庭狀況，及家中子女的資料，其後再有人以收集得來的資料，上門推銷補習服務。所幸的是，三位居民都未有金錢上的損失，而他後來亦向管理公司及警方反映情況。

和一般公共屋邨一樣，要進入洪福邨的樓宇，都需先於大門輸入密碼，大堂亦有保安駐守，辨識可疑人士，惟陳樹暉指有心人可能從後門混入。雖然屋邨諮詢委員會和警方保持溝通，交換區內罪案資訊，但他認為要杜絕有關騙案，需居民提高警覺。