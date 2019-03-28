【深水埗泥頭】處處地盤泥頭堵路　路政月清百噸　環保署僅五檢控

深水埗泥頭圍城未解決！政府兩年前為減少建築廢料棄置，調高建築廢料處置收費（俗稱泥頭費），加幅加幅由六成至一點六倍不等，以符合「污染者自付」原則，又於區內加裝天眼加強打擊非法棄置廢料。惟記者巡視發現，亂棄建築廢料情況隨處可見，路政署每月處理非法棄置的泥頭仍達過百公噸，但環保署每月成功檢控的宗數平均不到5宗。有區議員反映，政府加泥頭費令更多非法亂棄，又執法不力，若政府不思考對策，舊區重建步伐急促，「該區只會變成市內堆填區」！ 攝影：黃景洪

南昌街泥頭「堵塞」垃圾桶

深水埗非法棄置泥頭問題一直惹人詬病。記者到訪區內多條街道視察，綜合而言垃圾桶旁、路口、橫巷或後巷皆為棄置黑點，如大埔道白楊街交界和南昌街都有泥頭和石屎「堵塞」垃圾桶。另於海壇街和通州街有數十包沙泥霸行人路和馬路，後者更有多個沙發、馬桶被亂棄於路口，行人經過都要左閃加避。另環保斗覇路屢見不鮮，如偉智里的馬路上就有環保斗堆放，裏面裝滿建築廢料、大型木板和垃圾。記者又發現有關街道附近都正展開舊樓維修、市建局重建或新型樓盤落成工程。

2017年4月，政府調高泥頭費，公眾填料費將由現時每公噸27元增加至71元，加幅1.6倍；篩選分類費亦由每公噸100元增至175元，增幅75%；堆填費則由每公噸125元加至200元，增幅60%，以符合「污染者自付」原則，減少廢料產生。另外，環保署自2009年在相對嚴重的非法傾倒廢物黑點測試使用閉路電視監察系統，又利用伏擊行動打擊非法棄置泥頭。

每月發過百封勸籲信僅五宗檢控

記者翻查深水埗區議會文件發現，過去兩年至今非法處置泥頭情況未見改善。環保署每月約20至30宗非法棄置建築廢物投訴，每月進行多少次巡查及伏擊行動均約為80至100次，但每月只發出平均過百封勸籲信，定額罰款及檢控個案為2至5宗。相反，路政署每月平均要處理約120公噸非法棄置建築廢物。

路政署方每月平均清過百公噸泥頭

深水埗區議員何啟明指，建築廢料的來源有很多種，除新樓盤落成外，因該區舊樓林立，經常有政府強制驗樓行動大維修工程和市建局重建，另亦有不少建築廢料來自個別單位的室內裝修，「他們往往為貪方便就將建築廢料隨處棄置在街邊，等政府部門清理」。

他又稱，「泥頭費」提高亦加劇非法棄置問題。他稱，當合法處理建築廢料的收費愈來愈高，很多人為了降低成本，就會非法棄置，變相「鼓勵」人違犯，「因為有路政署幫手清理執手尾，難為了署方每月平均清過百公噸泥頭，如同1萬多10公斤大米在大街上，真是很誇張！」

深水埗區議員何啟明稱，政府需思考對策解決非法棄置泥頭問題。（黃景洪攝）

何啟明指出環保署執法不力，認為署方「行動次數少，檢控次數更少」，就加裝天眼未見打擊非法棄置情況有明顯改善。但他承認追查肇事者有一定難度，「如果只是純粹一個地方做大維修，大家容易猜到或追尋來源，但區內工程處處，單位室內裝修更如同「打游擊」，廢料分布不同位置」，認為政府需思考對策，以加強突擊巡查，否則「深水埗恐成市內堆填區！」