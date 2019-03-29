【掉煙頭毀人家】控煙酒辦職員大曬冷　出事後即巡查逸東邨

昨天凌晨東涌逸東邨一單位因遭人空擲煙頭而發生大火，戶主全屋燒毀。當日下午即有市民在東涌網上群組發佈一張相片，相片內顯示有七名衛生署職員在逸東邨巡邏，懷疑衛生署得悉有人高空擲煙頭釀成大火後，加強邨內控煙巡邏，引來大批網民迴響。有東涌社區幹事表示，不評論衛生署是否因火災後加強巡邨，但由於該處是逸東邨吸煙黑點，因此衛生署職員平常都有定期派員巡查，不過就承認巡邏人員比平常為多。

網民Anna Belle昨午在「東涌friends club」發佈一張相片，指在火災發生後的下午，目睹有大批控煙酒辦職員在邨內巡查，懷疑衛生署職員在發生火災後才後知後覺，在黎淑英廣場內派出七名職員加強姿巡邏邨內吸煙情況，又指「琴（尋）晚因為丟煙頭燒咗人地（哋）間屋，今日即刻有控煙（酒）辦巡邨？唔出事就唔會做野（嘢）？次次都係出左（咗）事先黎（嚟）做？」但亦有網民表示「起碼有阻嚇作用」。

網民Anna Belle昨午在「東涌friends club」發佈一張相片，指在火災發生後的下午，目睹有大批控煙辦職員在邨內巡查。（網上擷圖）

相片現場乃吸煙黑點 社區幹事：比較少見咁多人

工聯會社區幹事劉展鵬表示，拍攝相片的地方乃是逸東邨的黎淑英廣場，上址過去成吸煙黑點，故控煙酒辦定期會派人巡邏上址吸煙黑點，相信衛生署並非因火災後才執行巡邏。他又指，賽馬會投注站在廣場內駐場超過五年，因此大批煙民在常常廣場內聚集，他亦經常接到市民投訴，不過他最多只見過兩、三名控煙酒辦職員巡邏，同時有七名職員巡邏卻比較少見。

劉展鵬指，由於煙民經常聚集惹來路過市民不滿，加上投注站鄰近幼稚園及中小學，有不少家長表示擔心子女吸入二手煙或沾染不良習慣，故他曾多次與賽馬會商討搬遷到廣場較內位置，投注站遂於去年搬至商場內，雖然煙民聚集情況有改善，不過廣場地上間中仍見不少煙頭，懷疑有關部門執法成效。