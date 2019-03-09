東涌學額不足　新入伙學童被逼跨區上學　家長：最近要去荃灣

東涌市鎮發展急速，人口不斷上升，然而社區配套卻未能追上發展速度。滿東邨及迎東邨相繼入伙，但有新搬入的家長發現，區內的小學已經停止接受叩門，學童無法在學期中插班，家長要跨區送子女上學，「轉校最近都要去到荃灣！」當區社區幹事認為，教育局、房屋署及區內學校缺乏溝通，有關當局沒有好好預備應對人口增長的挑戰。

根據政府統計，現時東涌人口約為114,000人，而隨著多座公共屋邨及屋苑相繼入伙，同時政府將於第99、100區興建兩座合共容納290,00人的大型屋邨，預計東涌社區人口將繼續膨脹。

人口持續上升，社區配套又是否足夠呢？當區兩個屋邨去年先後入伙，小學學位相當緊張。而最近新搬進東涌的家長指由於區內小學學額不足，故不能讓學童插班，並須留待九月由政府派位。如今他們的子女無法於東涌學校就讀，只能跨區上學，造成極大不便。

《香港01》向三間東涌小學查詢學位事宜，她們均表示現時已不能插班，需留待教育局統一派位，如派位後有剩餘學位，則會讓叩門學生申請。其中一間學校職員表示，因應現時東涌有新屋邨入伙，學額需求大增，供不應求，故無法處理插班生申請。

東涌人口不斷增，新入伙的家長卻發現，區內學校不能插班，擔心未來亦沒有足夠學額應對新增人口。（黃偉民攝）

有新入伙滿東邨家長擔心，子女不能轉入區內學校。（網上截圖）

現時住在將軍澳、即將搬進東涌滿東邨的陳女士向《香港01》表示，她有一名就讀小四和小六的小朋友，最近得悉區內學額不足，更不能插班，故非常擔心要跨區上學，「小朋友原本讀緊將軍澳學校，跨區真係好遠好煩。如果轉校跨區，最近都去到荃灣，都係好麻煩。」現時陳女士打算在暑假過後才入伙，「諗住新一年先會較好，但又好似話連學位都唔係好夠……」

陳女士續指，當初對於是否接受該單位有所掙扎，但擔心又要再等很長時間，才有第二輪單位派發，而她認為東涌環境不錯，卻沒有料到，社區配套會如此不足，「以為社區配套唔錯啦，點知都唔係好多。」

陳女士在將軍澳一所學校任教，她同時擔心教育局安排派位，會隨意派出一間非心儀學校。她認為自行選擇學校的權利非常重要，尤其是升中的學生，「我間學校都畀叩門，拎申請表再筆試同面試，收唔收係一回事，但至少有得選擇。」

陳女士指當日覺得東涌環境不錯，後來卻發現社區配套非常不足。（資料圖片／李家偉攝）

東涌滿東邨社區幹事王俊傑表示，當區原本可以自行揀選學位，因當時學位比較充裕，如今則較為緊張，因此在2019年9月之前，學生要靠教育局安排學位。「家長最大不滿，係咁遠從外區搬入東涌，但又唔可以自行揀位。」

王俊傑認為，現在有可能用空置的課室，例如是較高年班未必收得足夠學生，都會嘗試用那些課室開班級，讓新搬進社區的學生，滿足這個需求。

他批評，政府並非首次安排大型屋邨入伙，但今次溝通非常差，因為沒有跨部門持分者的溝通，如區內學校校長、教育局和房屋署，彼此應該坐下來傾，迎東邨和滿東邨都是2018年入伙，為何都做得如此混亂。「一直都有空置課室，點解依家先去討論，有機會加學額，點解唔一早去做呢？」

「家長會覺得，逸東邨搵唔到學校，政府就強行將佢塞去市中心，去一啲無咁受歡迎嘅學校，咁就會產生隔膜。」王俊傑又指，對上一間東涌的中學於2003年落成，而這16年間並無任何新的中、小學落成，「起一間學校最少都要4年，呢20年東涌新人口增長，竟然係無中、小學規劃。」他擔心，未來多座大型房屋落成，而屆時未有新學校規劃，將難以承載社區需求。

王俊傑擔心，以現時發展的速度，2025年都未必有新學校，而人口不斷增加，屆時社區學額需求或面臨爆煲。（黃妍萍攝／資料圖片）

迎東邨社區幹事葉培基則表示，屋邨於去年入伙，但有一些較遲搬入的居民，搬入時已經是下學期，而他們有的住在大埔和馬鞍山等較遠的地方，故會擔心跨區上學的問題，「家長都會擔心，要唔要來往大埔東涌返學。」他續指，自行選擇學校的權利也令家長憂心，「可能派一間非心儀學校，但自己又無得揀，都會覺得唔公平。」

葉培基表示，現時的問題主要是因為學額緊張，而他們去年已向有關當局提出，「房屋署應該計到人口增長，但現時預留學位明顯唔夠，忽略咗其他屋邨嘅情況，以及新搬入人口。」未來東涌再有屋邨落成，人口將會繼續上升，他希望政府能有更好預備，「社區套配還是教育配套，都唔應該後知後覺，發生咗先至解決嘅話，而解決需時，居民就要於呢個過程中受苦。」

葉培基批評政府後知後覺，到問題發生時，才考慮解決，市民便在解決過程中受苦。（黃妍萍攝／資料圖片）

教育局回覆《香港01》表示，一直密切留意東涌區各公營學校的空缺學額情況，並與學校保持緊密溝通；在有需要時會考慮加開班級，以吸納新遷入區內的學童。教育局至今已為數百名遷入迎東及滿東邨的學童提供學位安排支援服務。

局方續指，每當有大型屋邨落成而有大量適齡學童需要轉校時，教育局為更有效協助有需要的居民，便會為這些學童提供學位安排支援服務，讓他們及早入學。局方會因應學童的住址、區內各公營學校的學額空缺情況、位置和交通配套等因素，並在可行情況下，為他們安排轉讀就近的學校，家長如因個別情況須作特別安排，可提出具體的理據，讓教育局因應實際情況作特別考慮。