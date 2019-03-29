【佳寶阻街】藍田新店霸路隨地劏豬　食環巡查揭無牌賣肉即檢控

香港01今日報道藍田啟田道佳寶超市貨物霸路及在街上劏豬，再有新發現！食環署回覆查詢稱，巡查超市期間，發現有人無牌經營新鮮糧食店和燒味及鹵味店，並對負責人提出檢控。

剛於藍田啟田道開業的佳寶超市﹐今早將大批貨物堆放於行人路。（賴南秋攝）

昨於藍田啟田道的行人天橋附近開業的佳寶超市，被街坊投訴店員將大批貨物堆滿整條行人路，嚴重阻礙行人出入，更有人將在超市門外就地劏豬肉，衛生情況惹人詬病。食環署回覆記者查詢稱，今早派員巡查時，未發現有店舖阻塞行人通道，惟發現店鋪舖內有人無牌經營新鮮糧食店和燒味及鹵味店，遂向有關負責人提出檢控。

食環署指出，根據《食物業規例》第31條，任何人經營涉及新鮮糧食店須申領署方簽發的新鮮糧食店牌照；如經營涉及燒味及鹵味店，須申領燒味及鹵味店牌照。任何人如無牌經營新鮮糧食店或燒味及鹵味店，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款50,000元及監禁6個月，若持續違例經營，每天最高可被另加罰款900元。署方已警告有關店舖的負責人，在獲簽發有效相關牌照前，切勿無牌經營食物業。

署方亦呼籲店舖勿阻塞行人通道，若店舖在公眾地方擺放物品造成阻塞，署方可根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第4A條，向違例者作出檢控，一經定罪，最高可處罰款5,000元或監禁3個月。如擺放的物品妨礙署方清掃公眾地方，另可根據《公眾衞生及市政條例》第22條，向違例者發出通知書要求將有關物品移除，否則可被檢控，最高罰款5,000元。