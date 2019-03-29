【佳寶阻街】藍田新店開張街上劏豬貨物霸路　街坊：未見過咁惡劣

藍田佳寶超市剛開幕就起爭議，有街坊投訴該超市將大量貨物擺滿街道，阻塞附近的天橋出口和行人道，更有豬肉檔疑在超市門外斬豬肉，衛生情況惹人詬病。記者今早到場視察，發現仍有大量貨物包圍行人天橋電梯，惟店員發現食環署人員巡查才急忙清理貨物。

貨物臭氣薰天

藍田街坊葉先生向香港01投訴稱，昨於藍田啟田道的行人天橋附近開業的佳寶超市，將大批貨物堆滿整條行人路，嚴重阻礙行人出入，貨物亦臭氣薰天，又指「舖位前身是百佳超市都未見過貨物阻街情況」。另亦有街坊發現，有人豬肉檔主在超市門外就地劏豬肉，「部分豬肉更直接碰到地面，周圍人來人往，又近馬路，非常不衞生，之前未見這樣惡劣情況！」

食環到場 超市職員馬上搬貨走

記者今早約7時到場視察，發現疑似佳寶的職員先由啟田道馬路下貨後，就將貨物就放置於行人天橋電梯旁，霸佔部分行人路，不少途人出入都要左閃右避，惟未見有人在街上劏豬肉。及後，有兩位食環署人員到場巡查，拍照記錄，超市店員就馬上將貨物搬回店內。

繁忙時間特別造成滋擾

中二黃同學稱，由於位置鄰近藍田港鐵站A出口和行人天橋出入口，店舖在早上上班上學繁忙時間搬貨，貨物又阻礙主要行人通道，故特別造成滋擾。街坊趙太亦稱，曾見整個行人天橋附近都是該超市的貨物，但認為「今日阻街情況已有改善」。而街坊李太則稱，明白佳寶剛開張,，未必即時處理到大量貨物，但對於肉類隨街擺放，認為非常不衛生，「最近回南天，肉類應放在冰箱，避免變壞」。

記者正就事件向食環署和佳寶查詢。觀塘區議員張順華稱，由於涉事地點為房屋署物業，接獲街坊投訴後已就有關問題分別房屋署和食環署要求跟進。他又建議，涉事超市將上落貨的時間改為晚上11時後，以減低對居民滋擾。