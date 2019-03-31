【中西區講呢啲】公屋體恤安置多被拒絕？　社署反駁個案多獲推薦

公屋輪候時間長，不少人苦候多時仍未獲派單位。按現行政策，一些有特殊需要的人士，可向社會福利署（社署）申請「體恤安置」，經審查後，合資格人士可獲社署向房屋署推薦，加快上樓進度。然而，有中西區區議員表示，當區的市民申請「體恤安置」，多被社署拒絕。社署回覆中西區區議會時提出數據指，當區多數申請也獲得推薦，部分不獲推薦者，則是不合資格人士。
區議員質疑「體恤安置」申請多被拒絕
公屋輪候時間不斷創新高，截至去年12月底，房委會共收到150,200宗一般公屋申請，一般申請者的平均輪候時間為5.5年。一些有迫切及長遠房屋需要，但因特殊境遇出現社會及醫療需要（如適用），而沒有其他可行方法解決其居住問題的申請人，可以申請「體恤安置」，由專業社工或非政府機構社工評估後，社署會向房屋署推薦個案，之後可加快編配進度。
然而，中西區區議員甘乃威向區議會提交文件，指其辦事處經常收到要求安排盡快入住公屋的個案，但轉介至社署之後，絕大部分個案都被拒絕體恤安置的申請。
公屋輪候時間越來越長，區議員質疑為何社署對於「體恤安置」的申請多數拒於門外。（資料圖片/羅君豪攝）
中西南及離島多獲推薦
社署回覆中西區區議會表示，過去三年，中西南及離島區處理「體恤安置」的個案，大多都獲向房屋署推薦。2016至17年度，當區尋求推薦的數目為84宗，而獲推薦的個案為81宗，不獲推薦個案為0宗；2017至18年度，當區尋求推薦的數目為66宗，而獲推薦的個案為63宗，不獲推薦個案為2宗；2018至19年度，截至2月28日，當區尋求推薦的數目為55宗，獲推薦的個案為49宗，不獲推薦個案為2宗。部分當事人已有其他安排而自行撤回申請，如已獲一般輪候冊分配單位。
中西南及離島區處理「體恤安置」的個案
|年度
|2016-2017
|2017-2018
|2018-2019
（截至2月28日）
|尋求推薦的數目
|84
|66
|55
|獲推薦的個案
|81
|63
|49
|不獲推薦個案
|0
|2
|2
*部分當事人已有其他安排而自行撤回申請，如已獲一般輪候冊分配單位。
社署：拒絕的申請者多數具能力解決住屋問題
社署解釋，未能成功獲推薦的「體恤安排」，主要原因為當事人提供資料顯示其有足夠經濟能力，以其他可行方法解決其住屋問題；當事人欲以醫療因素獲取「體恤安排」，惟未獲主診醫生推薦；當事人欲以「因特殊境遇而出現社會需要」獲取推薦，惟其個案工作員評估為未能符合推薦資格；當事人的婚姻狀況不明確。
「體恤安置」如要獲推薦，當事人及其家庭成員，必須符合五大條件：
1. 必須擁有香港入境權並現居於香港；未獲香港入境權或並非現居於香港的人士不能包括在推薦內；
2. 迫切需要一個長久居所，並因特殊境遇而出現社會及醫療需要（如適用），及已嘗試其證實沒有其他可以方法解決其居住問題；
3. 經個案工作員，及公立醫院／公立診所醫生（如適用）分別評估為具備特殊的社會及醫療需要（如適用），而透過「體恤安置」可以解決／改善他們的問題或困境；
4. 通過房屋署的「全面經濟狀況審查」（符合香港房屋委員會公布的公屋申請入息及總資產淨值限額）及符合「住宅業權審查」的規定（即沒有位於香港的住宅物業業權）；及
5. 有能力支付公屋租金（包括以綜合社會保障援助計劃之租金津貼或其他經濟來源支付）。