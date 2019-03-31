【中西區講呢啲】公屋體恤安置多被拒絕？　社署反駁個案多獲推薦

公屋輪候時間長，不少人苦候多時仍未獲派單位。按現行政策，一些有特殊需要的人士，可向社會福利署（社署）申請「體恤安置」，經審查後，合資格人士可獲社署向房屋署推薦，加快上樓進度。然而，有中西區區議員表示，當區的市民申請「體恤安置」，多被社署拒絕。社署回覆中西區區議會時提出數據指，當區多數申請也獲得推薦，部分不獲推薦者，則是不合資格人士。

區議員質疑「體恤安置」申請多被拒絕

公屋輪候時間不斷創新高，截至去年12月底，房委會共收到150,200宗一般公屋申請，一般申請者的平均輪候時間為5.5年。一些有迫切及長遠房屋需要，但因特殊境遇出現社會及醫療需要（如適用），而沒有其他可行方法解決其居住問題的申請人，可以申請「體恤安置」，由專業社工或非政府機構社工評估後，社署會向房屋署推薦個案，之後可加快編配進度。

然而，中西區區議員甘乃威向區議會提交文件，指其辦事處經常收到要求安排盡快入住公屋的個案，但轉介至社署之後，絕大部分個案都被拒絕體恤安置的申請。

公屋輪候時間越來越長，區議員質疑為何社署對於「體恤安置」的申請多數拒於門外。（資料圖片/羅君豪攝）

中西南及離島多獲推薦

社署回覆中西區區議會表示，過去三年，中西南及離島區處理「體恤安置」的個案，大多都獲向房屋署推薦。2016至17年度，當區尋求推薦的數目為84宗，而獲推薦的個案為81宗，不獲推薦個案為0宗；2017至18年度，當區尋求推薦的數目為66宗，而獲推薦的個案為63宗，不獲推薦個案為2宗；2018至19年度，截至2月28日，當區尋求推薦的數目為55宗，獲推薦的個案為49宗，不獲推薦個案為2宗。部分當事人已有其他安排而自行撤回申請，如已獲一般輪候冊分配單位。

中西南及離島區處理「體恤安置」的個案 年度 2016-2017 2017-2018 2018-2019

（截至2月28日） 尋求推薦的數目 84 66 55 獲推薦的個案 81 63 49 不獲推薦個案 0 2 2 *部分當事人已有其他安排而自行撤回申請，如已獲一般輪候冊分配單位。

社署：拒絕的申請者多數具能力解決住屋問題

社署解釋，未能成功獲推薦的「體恤安排」，主要原因為當事人提供資料顯示其有足夠經濟能力，以其他可行方法解決其住屋問題；當事人欲以醫療因素獲取「體恤安排」，惟未獲主診醫生推薦；當事人欲以「因特殊境遇而出現社會需要」獲取推薦，惟其個案工作員評估為未能符合推薦資格；當事人的婚姻狀況不明確。