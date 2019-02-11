公屋輪候時間維持5.5年歷史高位　申請宗數達26.7萬

房委會公佈最新公屋輪候數字，截至去年12月底，一般申請者的平均輪候時間仍然維持去年9月的5.5年歷史高位，並無改善。雖然輪候數字無增加，但距離政府「3年上樓」目標仍越來越遠。

公屋輪候數字於去年3月打破5年的關口，現時最新的數據，現已貼近1999年時的6年高位。（資料圖片）

根據房委會數字，截至去年12月底，約有15.02萬宗一般公屋申請，非長者一人申請個案約11.74萬，兩者合共達26.76萬宗，雖然較去年9月時的26.77萬宗申請減少100宗，但繼續貼近30萬大關。

同時，根據最新數字，一般申請者平均輪候時間為5.5年；而長者一人申請者輪候時間則維持2.9年，兩者較去年12月底數字不變。

貼近1999年的6年高位

根據過往數字，1998年公屋輪候平均輪候時間曾達6.6年，翌年則下跌至6年。不過，自2011年起，公屋輪候時間不斷上升，更於去年3月打破5年的關口，現時最新的輪候數字，仍然貼近1999年時的6年高位。