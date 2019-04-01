【西環地標】創業商場翻新舊舖六月遷出　租戶嘆港鐵發展帶走人流

位處西環德輔道西的創業商場，將於今年六月裝修翻新。租戶稱近年多次傳出翻新消息，終於在上星期正式收到通知，須於6月27日前遷出。商場於西環屹立約30年，如今舊舖須遷走，街坊亦感到可惜：「同區都沒有類似的街坊商場，如果翻新變成大型連鎖店，又變得毫無特色。」

以前商場人逼人

創業商場於1980年代落成，由廖創興企業管理。商場樓高兩層，除了超級市場，便利店及兩間連鎖食店外，其餘均是小商戶。商場地下有店舖售賣運動用品、寵物用品、玉石、童裝等，二樓則有手機用品、時裝店等。可是，二樓有大量「吉舖」，即使時值放學時份，商場人流稀少。

地鐵帶走人流

年約70 歲的柯太太於二樓經營時裝店已有30多年。她稱現時前來商場的大多是老人家，與以往光境甚大區別。「十多年前人流很旺，星期六會人逼人。因為旁邊有酒樓，當時有一家大小，又有公司食團餐，但現在只得老人家來行商場。」

年約70 歲的柯太太於二樓經營時裝店已有30多年。她賣的衣服價格由幾十至一百元，如果在坊間租舖很難做得住。（柯詠敏攝）

柯太太忘了酒樓結業的年份，後來冒險樂園進駐商場，也曾為這裡帶來人流。「但五，六年前冒險樂園都結業了，跟住對面賣Lego，旁邊賣衫都逐間逐間走。」她認為，西環多長者居住，消費力有限，年青人大多到銅鑼灣、旺角逛街，而商場的吸引力不大，所以商戶難以經營，導致十室九空。

於柯太太眼中，商場的「黃金時間」是十年前，「舖租每月大約一萬多元，當時賺到舖租，還賺到人工，現在就勉強夠交租。」

「有一日得$50生意」

陳小姐於商場經營手機用品店六年，坦言初時商場的人流尚可，但自港鐵香港大學站啟用後，商場人流明顯減少，「這區本身都沒有甚麼商場，以往居民坐半小時車才能出銅鑼灣，這個商場自然方便到本區居民，但有港鐵後，人流就流失了。」

她續稱，過去一年的生意最差，「有一日只得50 元生意。」

陳小姐於商場經營手機用品店六年，坦言初時商場的人流尚可，但自港鐵香港大學站啟用後，商場人流明顯減少。（柯詠敏攝）

街坊感可惜：裝修後變連鎖商場

於西環工作數年的何小姐指，自己平時很少光顧商場店舖，只是偶爾上班會經過商場。但她對商場翻新感到可惜，「因為同區沒有類似商場，裝修後只會變得跟連鎖商場沒有分別，毫無特色。」但亦有居民仍未知道商場翻新的消息。