【救生員不足】長洲東灣泳灘關閉　業界估計4月中或更多泳灘關閉

救生員人手長期不足，踏入4月泳季，問題更見嚴重。今天康文署宣佈，由於救生員當值人數不足，離島區長洲東灣泳灘救生服務需要暫停，直至另行通告。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，現時全靠一些救生員取消休假和縮減食飯時間，才勉強支撐各區泳灘的救生服務，擔心4月中各大泳池泳灘全面開放後，人手更加供不應求，屆時或會有更多泳灘需要關閉。

今天康文署宣佈，由於救生員當值人數不足，離島區長洲東灣泳灘救生服務需要暫停。(資料圖片)

日前《香港01》曾報導各區泳池的開放情況，在開放首天已有6個泳池因救生員人手不足而需關閉部分設施，但原來泳灘人手不足的情況更為嚴重。鄧子安指，現時康文署編制規定，如少於4名救生員當值，泳灘就會停止開放。鄧認為這個數目其實不夠，但指出在此安排下人手方面仍十分緊張，「點解泳灘好似唔係好多關閉呢？其實係靠好多救生員取消例假幫手頂更，亦可能係冇放飯時間，全日留守沙灘。」 他指，救生員「連返13日」才休假的情況並不罕見，認為長遠而言很不健康。

有指泳灘人手不足的情況十分嚴重，今天長洲東灣泳灘亦因此需要關閉。(資料圖片)

鄧子安續指，根據康文署的數字，現時泳池還未正式開季，已欠了200多名人手，預計 4月15日起差額將增至400多名，惟人手是「只有流失、沒有增加」。他認為，署方雖然已加設80個公務員救生員職位，但數目仍是太少，促政府提高相關待遇，改善市場上供不應求的情況。