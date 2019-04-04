【黃大仙講呢啲】蔬果店半年被投訴60次阻街　食環狂發31張告票

深夜發出噪音的確擾民。根據區議會文件，黃大仙有一蔬果店不但深夜傳來噪音，也嚴重阻街，對居民造成滋擾，食環署近半年更接到市民約60宗有關上址的投訴。記者於周四（4日）凌晨三點左右到現場觀察，發現仍有大批發泡膠箱擺放於店外，而蔬果店的負責人則回應指，每日都會有回收公司到場回收，不清楚相關回收為何還未完成。

黃大仙區議會文件共列出區內188個衛生黑點，在2018年6月至2019年1月期間，食環署接到有60宗關於位於環鳳街與雙鳳街路口交界一間蔬果店的投訴，包括店外出現許多衞生問題，例如店舖阻街、於深宵發出噪音滋擾民居，以及有大量垃圾堆積在店外。

記者於周四（4日）凌晨三點左右到現場觀察，發現有大批發泡膠箱整齊疊好擺放於店外。（賴南秋攝）

記者於周四（4日）凌晨三點左右到現場觀察，雖然未聽見有噪音，惟發現有大批發泡膠箱擺放於店外，發泡膠箱被疊至約兩米高，形成一幅發泡膠牆，甚為誇張。由於環鳳街的路口位置有輕微斜坡，該發泡膠「牆」也微微傾斜，頗為危險。《香港01》致電該蔬果店了解情況，負責人莊先生回應稱，自己已聘請回收公司每日定期回收發泡膠，而回收公司會於關店後到店外清理，不過則不清楚負責公司會於何時到場回收。

食環署在區議會文件上指，已加派人員巡查雙鳳街與環鳳街一帶，如發現有人將貨物擺放在店前阻礙行人路，署方人員會採取檢控。於2018年6月至2019年1月期間，署方已向造成店舖阻街的人士發出31張「定額罰款通知書」和16張移走障礙物通知書，以及向違反清潔法例的人士發出37張「定額罰款通知書」。署方又指，經署方職員勸喻上址一間蔬果店後，現時衛生情況已有所改善，並會繼續關注環鳳街一帶的情況，以及根據有關法例提出檢控。