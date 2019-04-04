【荃灣泊車難・一位難求】大河道停車場關閉　車主3公里外揾車位

有車無位泊是不少荃灣車主面對的困境。據悉，大河道停車場今年2月停用後，附近車主無位泊車，逼不得已之下，有人選擇冒着抄牌危險，把車輛違泊於的士站或巴士站；亦有人選擇把車輛泊在3公里之外的停車場。市民無奈表示：「無位泊車無辦法」。

記者早上10時許到場視察，大河道停車場圍封，附近近西鐵站及多個私人屋苑，旁邊有小巴及的士站，私家車上落位有約6至7架車違泊，有兩架私家車有牛肉乾。

大河道停車場附近私家車上落位有約6至7架車違泊，有兩架私家車有牛肉乾。（黃偉民攝）

無奈選擇違泊：無辦法

居住屯門的劉先生認為，在荃灣區內找車位並不難，過去經常使用荃灣廣場的停車場，「其實只要畀錢就有車位」。在附近地盤上班的羅先生指，原本經常使用大河道停車場，但停車場兩個月前約滿停用後，令區內停車場減少，而附近私人屋苑停車場略貴，不少車只好違泊於西鐵站旁。他指不少司機都會提高警覺，早上8、9時和下午2時會有警察巡查，「但無位泊車無辦法」。

車主無準備下被告知關閉停車場

民建聯荃灣區祈德尊議員古揚邦稱，據知大河道停車場至少營運了3、4年，提供約100至150個車位，直至兩個月前停用。古揚邦早前曾向路政署查詢，路政署回覆指會考慮計劃再招標作停車場，但合約只有一年，「合約時間比以往短，估計與未來荃灣道擴闊工程有關」。記者正就事件向路政署查詢。

他指出，政府過去一直未有交代大河道停車場去向，直至今年2月臨停用前一刻，才通知車主不用交下月月租。他認為，政府應及早通知，讓車主盡早打算，亦應及早為停車場用地用途，和補足車位數量作安排，「否則是浪費資源」。

到3公里外停車

他又稱，荃灣區內車位「一位難求」，自從大河道停車場停用後，有居住在附近祈德尊新邨車主要遠到3公里以外的寶雲匯泊車。而區內違泊問題嚴重，荃灣港鐵站附近的多層停車場持續爆滿。記者到現場了解，發現停車場470個車位，有9成泊滿，附近出現違泊車龍。

原本經營大河道停車場的威信公司，亦於旁邊的新落成的屋苑全城匯經營停車場。全城匯原址為荃灣綜合大樓，提供逾100個車位，但現時的停車場只剩下86個住客車位，月租車位是3500元，相比起大河道停車場的月租約2800至3000元，價格略高。