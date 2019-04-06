【耀安街市結業】孝女代父求清貨　揭領展回朝逼走小店　商戶徬徨

「老人家面對店舖要關門，難不免有點惆悵......」馬鞍山耀安街市的五金小店，隨承租商建華約滿、領展回朝，老店主亦步退休之年，終於面臨結業，女網民代父發帖，指店內貨物減價促銷，盼網民幫忙購物清貨，迅即一呼百應。香港01記者到街市了解，發現街市將於5月31日結業，並於6月起進行改善工程，部分商店已陸續遷出，即使有店主希望翻新後繼續在街市內營業，但因新業主未曾派人接洽而未能如願。部分店主對未來去向感到徬徨，只好加緊散貨，但求「止蝕」離場。

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孝順女為父發文 盼網民出手助散貨

近日有女網民於社交媒體上發文求助，指因領展於5月底將收回耀安街市，其父親於上址承租多年的五金舖面臨停業，而店主亦因而打算退休，但店內仍有海量存貨等待出清，決定減價促銷，希望借街坊之手購物散貨。父親苦心經營的小店難逃結業命運，女網民坦言﹕「老人家面對店舖要關門，難不免有點惆悵」，她希望街坊不要追問父親日後的去向。

帖文於昨日（5日）貼出，迅速獲得逾百網民關注及留言支持，亦有街坊身體力行到場「幫襯」，更留言慨嘆﹕「上星期特登去買了些家用物品，喜歡這些有人情味的小店，越（愈）來越（愈）少了。」

租戶受訪時，徬徨之情溢於言表。（賴雯心攝）

領展突收回舖位 商戶未獲知會

《香港01》記者走訪耀安街市，發現街市內部分店舖已經陸續遷出，亦有多間店舖貼出約滿清貨的告示。街市租戶之一的洪老闆受訪時表示，前任老闆經營裝修店已有十多年，自己接手裝修店已有兩年。得知領展要收回舖位後感到錯愕，因為本來一直交租予建華，並沒有人事先通知他們今年五月領展將收回舖位，領展一方亦未有派代表與他們溝通。

合約五月尾到期，合共損失可達十多萬元。他直言﹕「都唔知點算好。」已經開封的貨品，他明言行家未必會收購，現時唯有盡量散貨，至於未來店舖何去何從，則未有打算。

五月底交舖 新承租商身份成謎

在耀安街市經營香燭舖超過廿年的何女士指，本身與建華簽署的租約將於五月約滿，現時未有仼何消息，亦沒有人與她接洽，直指「未知新老闆係邊個」，預計五月尾要交回舖位。

關閉街市消息傳出，不少老街坊已詢問何女士有何大計，以及何時重開舖頭。何女士指，如日後街市重開有舖位，而租金又合理，便會原址重開香燭舖。她在此經營廿載，認為街市確實「清潔咗，舒服咗」，但每次續約都要加租，對小店經營有壓力。

臨近五月，結業在即，何女士坦言不捨，平日不少公公婆婆前來購物，「服務街坊多年都有感情」。她指，現時已盡量不入貨，將現貨賣清便算。由於貨品售價本來不昂貴，故亦不打算大減價清貨。