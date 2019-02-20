【領展翻新】馬鞍山耀安街市5月關閉　居民恐要捱貴餸

過去馬鞍山街坊經常反映區內街市不足，但領展轄下的耀安街市，近日貼出通告宣布將於5月關閉，領展回覆《香港01》時稱，關閉街市是因承租商約滿，並藉此進行改善工程，有區議員和關注街市組織的團體擔心，領展又再「重施故技」，關閉街市作翻新，再高價拆售或加租，建議長遠應在區內興建公營街市。

領展回應《香港01》查詢時稱，耀安街市由整體承租商負責營運及管理，當中包括商戶的租賃事宜，惟承租商租約將於今年5月31日屆滿，其後領展於6月展開耀安街市的優化工程及重新規劃，以提升購物環境及擴闊零售選擇，並於今年底前竣工。

工程期間，居民可於恆安市場及頌安街市購買鮮活食材，或往耀安商場2樓的超級市場購買日常所需。另外，該街市整體承租商正積極與街市租戶溝通，包括遷往其他街市營業等方案，而領展亦正考慮於商場內引入更多食品相關商戶，以方便居民。據悉，現時耀安街市的承租商為建華集團，至於該集團是否續租抑或是新承租商上場、街市何時重開以及未來租金變化幅度，領展未有提及。

沙田耀安街市貼出通知稱，由於租約期滿，該街市將於5月31日結束營業。（「馬鞍山之友」專頁圖片）

沙田區議員麥潤培向《香港01》表示，擔心街市翻新後又迎來另一波「加租加價潮」，「領展多年來都是以改善街市環境為由大幅加租，當原來商戶是開荒牛，興旺了就關閉翻新加租迫走商戶，及後高價出售」，過去亦曾見領展關閉街市引入連鎖店，令街坊失去選擇。

耀安街市曾經歷多次翻新。（「耀安街市」fb專頁圖片）

事實上，耀安街市早於2013年開始，至今已經歷多次翻新，包括改名為「iMARKET」，改建為引入全港首個「八達通一磅即付」系統的智能街市，惟多次翻新後，租金被指大幅加租3至4倍，大批原本商戶被迫離場，貨品愈賣愈貴。不但是耀安街市，麥潤培亦反映頌安街市、恆安市場及利安街市亦是同一命運。他又提及最近領展積極向大發展商賣出商場和街市，包括區內利安商場，不排除領展以頻頻翻新的手段以吸引財團。

馬鞍山現存約8個街市，主要由領展和發展商擁有，物價較鄰近區域的公眾街市貴約一倍，麥潤培反映馬鞍人口逾20萬人，居民對街市需求殷切，惟區內沒有太多選擇，居民都「焗捱貴餸」，部分屋苑如錦泰苑的居民因附近無街市而要走到富安街市，長遠應建公眾街市抗衡壟斷。

監察公營街市發展聯盟陳淑淇認為，政府長遠應為每區建公眾街市和開放墟市，抗衡霸權。(資料圖片)

行政長官林鄭月娥去年公布施政報告，落實天水圍及東涌建公眾街市，但爭取多年的馬鞍山區仍然落空。監察公營街市發展聯盟陳淑淇認為，應恢復《規劃標準與準則》09年修訂前的指引方向，因應實際人口比例建公眾街市，確保居民有穩定的新鮮食材選擇。另外，政府應該停止領展將屋邨街市外判，並為成監察租金定立的角色，「否則只是墮入由一個霸權外判另一個霸權的惡性循環。」她又建議，政府可按地區需要開放更多地方設立墟市，為居民提供多種選擇，同時為市民提供較低門檻的創業機會。