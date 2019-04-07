【東區講呢啲】小西灣5萬人口要跨區做Gym　區議員倡增健身室　　

小西灣人口約有 5 萬人，而小西灣體育館現時並沒有健身室設備，有區議員表示，如果當區市民要健身，最近要到柴灣體育館，故可能出現兩區居民爭用設備的情況，因此他向區議會提出，在小西灣綜合大樓或小西灣運動場增設健身室。

東區區議員梁國鴻向區議會提交文件，小西灣居民雖有五萬之多，但區內並無健身室，而有居民向他反映，若要享受健身設施，便要到柴灣體育館。然而相關體育館的設施殘舊，而且，使用人數上限為23人，兩區的居民共同輪候相關設施，繁忙時段的使用人數更經常多達30人以上，很多市民都無法使用。

文件中又提及，未來 10 年預計小西灣將會興建新消防宿舍，屆時小西灣人口將會達到6萬人，料健身室的需求亦將提高；另一方面，現時小西灣綜合大樓（一）期雖然設有體育館、游泳池等設施，但沒有健身室，若按《香港規劃標準與準則》的規定，該綜合大樓應設置一個健身室，以應付該區人口。因此，梁建議康文署重新審視小西灣綜合大樓（一）期加設健身室的可能性；以及檢視小西灣運動場增建健身室的可能性。

現時小西灣體育館並無健身室。（康文署圖片）

梁國鴻向香港01表示，如今的問題是小西灣沒有健身設備，無法滿足當區居民的需要，「個問題係𠵱家都冇（健身室），用都冇得用。」因此他希望在小西灣設健身室，讓居民不需走到柴灣健身，「希望兩區各自都有健身室，小西灣同柴灣居民都可以喺原區用到。」

東區區議員梁國鴻指，小西灣並無康文署健身室，故居民要走到柴灣使用健身設備。（資料圖片）

根據《香港規劃標準與準則》，當每區人口達50,000 至 65,000人，便可供應一個體育中心，當中包涵8個羽毛球場；或2個籃球場；或2個排球場及2個網球場，加3個壁球場、1個活動室／舞蹈室和1個健身室。然而，小西灣體育館內，並沒有設立健身室；只有1個可提供2個籃球場／2個排球場／8個羽毛球場的多用途主場、2個活動室、1個乒乓球室和1個兒童遊戲室。