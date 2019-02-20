【最潮Office】睇到想轉工！AsiaMiles設瞓覺房、屈臣氏有健身室

返工可以打機，眼瞓有得去補眠，正唔正先？公司係打工仔日對夜對的地方，如果設計新穎有創意，你會唔會更有動力返工？

雖說香港土地問題，辦公室面積一般比較小，但並不代表每間都要一式一樣、幾張工作桌加個隔板！以下幾間公司就成功將工作環境變得人性化，為上班生活添一絲樂趣！

1) Sourcibo：聲控辦公室

以為語音控制只係科幻片中出現？Sourcibo將科技融入辦公室之中，讓每個同事都能夠直接同辦公室說話。最後一個收工要關燈？只要開口叫辦公室的人工智能代勞即可！

辦公室不單只懂聽你說話（其實有這點已經完勝），外型也充滿現代氣息。這個富設計感的辦公室更設有打電視和遊戲機，員工做到「無停手」感到心累時，可以享用免費水果、去茶水間chit-chat、在梳化區休息、打機、看電視。充足電再重新出發。

2) Asia Miles——在「瞓覺房」小睡

休息是為了走更長的路，香港人每天工作動輒8、9小時，不少人都渴望中間可以小睡片刻。而員工有份參與設計的Asia Miles辦公室，就特別設計了「瞓覺房」，讓員工在需要時小睡片刻。另外，辦公室亦有明亮富設計感的公共區域，公司內亦有游泳池及健身設施，員工可以結伴做運動、上瑜珈班等等。

3) 屈臣氏集團：休息時間去做Gym

返工坐足成日，不少OL都抱怨自己身形一日比一日「有福氣」。屈臣氏集團位於火炭的辦公室就為各位解決這個問題。公司希望為默默耕耘的員工提供一個輕鬆而有活力的工作環境。因此，辦公室不但設有健身室，更會在lunch hour舉辦健身班。公司為你預備好場地和資源運動，就唔洗放工重要比錢搵地方做gym啦！

要保持身體健康，淨係得運動點夠？公司還設有員工診所，如果你返工突然有咩「頭暈身㷫」，都可以立即解決！公司更特別為新手媽媽哺乳室，免得有需要時尷尷尬尬不知去哪裡！

4) idNerd Studio：有遊戲先有創意

idNerd Studio為不同賭場及博彩行業提供優質的內容，由頭獎動畫至老虎機遊戲設計，是亞太地區領先的博彩業內容供應者。設計遊戲的公司辦公室當然與別不同！辦公室除了有沙發供員工休息，更設有酒吧、free drinks、遊戲機、足球機等等。idNerd Studio的首席程式編寫員Henry說：「冇可能一日十個鐘不停工作，而完全唔burnout」。所以，公司致力打造一個有趣的工作環境，讓員工可以放鬆，同時營造健康的work-life balance，激發同事創造力。

5) JEB：返工定去cafe？

JEB從事建築規劃，提供優質間隔、家具、建築裝飾與定制的建築解決方案。公司位於鰂魚涌的辦公室是辦公場所，又是展示廳。香港這個地小人多的地方，JEB辦公室竟然有三層之高！公司對設計花盡心機，不但劃分出小組討論區與休息區，更備有超大的陽台，讓員工休息時可以吸收維他命D，同時看看街外景觀，不怕一整日困在四面墻入面！

如果你每早（甚至lunch之後）都習慣飲杯咖啡提神，一定會愛上JEB辦公室的咖啡！公司為員工提供優質咖啡，讓喝咖啡從提神昇華到一個享受！朝早回到公司，陣陣咖啡香味和同事的笑聲，讓人以為自己去了文青cafe！辦公室如此有feel，星期一都不會這麼blue！

6) Lalamove: Chill下啦！

踏進Lalamove的辦公室，就馬上被明亮的open area吸引。Lalamove在2013年成立，辦公室設計每個角落都散發著「年輕」氣息。公司辦公室有著大塊的白板，方便開會brainstorming使用。另外，大大塊落地玻璃旁邊，設有高枱和椅子，方便你看看外面景色，讓自己的頭腦和眼睛休息一下。大學時期，bean bag係天地堂、finals溫書時的最佳伴侶。現在返工，不代表你要和佢地道別！辦公室設有休息區和bean bag，讓同事伸懶腰、盡情放鬆，休息過後再拼搏！

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】

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