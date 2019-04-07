【荃灣生銹橋】力生廣場橋解封　人流回升救死場　租戶﹕橋乃命脈

銹跡處處、駁位蝕爛的荃灣大河道力生廣場小天橋，早前封橋三星期禁止使用，橋底日前安裝支架承托，至今日天橋重光，再度開放，大批途人橫越天橋，但有網民擔心天橋安全性。天橋封閉，苦了一眾商場商戶，慨嘆生意急插七成，連外傭放假、最旺的周日也「拍烏蠅」，形容「天橋是商場命脈」，封橋時更想過離場。據商戶指，政府檢查後相信天橋無危險，業主亦夾了150萬元作維修。工黨社區幹事趙恩來指，政府的緊急維修只是將危險性降至最低，不代表天橋百分百無問題，業主須盡快尋專業人士勘探及監督維修。

小天橋今日解封，同一時間有最少十人橫過天橋。（余睿菁攝）

現場貼有一張屋宇署於3月16日發出的告示。（余睿菁攝） 橋底加裝大型支撐架承托橋身 香港01記者到力生廣場的小天橋視察，天橋現已解封，但只准途人走天橋中央，天橋兩側仍然拉上封條。天橋的外觀與三星期前差不多，橋身接連行人天橋的接駁位嚴重生銹，仍然有下塌的情況，不過，橋底已加裝大型支撐架承托橋身。現場所見，同一時間最少有十人行經天橋。 現場貼有一張屋宇署於3月16日發出的告示，指根據建築物條例第26(4)/27A(4)/28(8)條賦予建築事務監督權力處理緊急情況的規家，為了確保業主或住戶及公眾安全，政府承建商已施行臨時緊急補救工程，所需的費用可能會向有關業主收回。

天橋重新開放，商場人流增加。（余睿菁攝）

封橋三星期 生意急插七成

力生廣場商店租戶吳先生指出，政府已派員到場檢查天橋，初步相信只是生銹，沒有危險問題。商場各散戶業主已夾了150萬元維修天橋，料數日後會動工。他續指，「條橋都係商場命脈，早前曾封橋3星期，生意起碼跌7成」，平日商場人流淡靜，只有周日外傭放假時才會旺場，封橋時嚴重影響人流，「諗過離場」。至於修橋費用會否轉嫁予租戶，吳指商場平均租金一萬元，若業主借修橋為由趁機加租，租戶恐入不敷支而離場，因此相信業主不會加租。

另一名商戶則指天橋是鐵造，不擔心會有塌橋恐機，「你估大陸，大陸就真係會冧啦。」他亦指封橋時生意受影響。

業主應按法定通知 盡快委任專業人士處理

關注該天橋問題的工黨社區幹事趙恩來指出，他亦有留意到天橋解封，會再了解情況。他續指，如果建築物的結構有緊急的危險性，政府一般會最低限定鞏固其結構，例如安裝支架，有關費用亦會向業主徵收。而業主亦需要立即委任認可的專業人士，盡快進行勘探工作，查明建築物需要維修的部份及監督維修過程。他指出，雖然政府已做了支架支撐天橋，但不代表天橋百分之百無問題，只是將危險性降至最低，業主應按法定通知，盡快委任專業人士處理。