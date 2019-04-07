【東區講呢啲】西灣河二月兩度爆喉水浸　水務署指今年內更換水管

今年2月，西灣河出現不下兩次爆水管事件，馬路被水淹沒，大量沙石夾雜食水湧上路邊。本月水務署在區議會文件中指，以上位於西灣河街173號、與太樂街交界位置的爆水管事件，估計與水管老化及銹蝕有關，而上述水管已納入更換工程內，預計於 2019年內完成。

政府自2010年起，分階段陸續展開「更換及修復水管計劃」（計劃），以維修或更換管齡30年或以上、約長3,000公里的喉管，有關工程已於2015年底大致完成。但距離計劃完成後四年，西灣河仍然頻爆水管，有區議員質疑換水管計劃及預防爆水管的方案成效，早前亦有當區區議員批評，爆水管的地方都在計劃範圍以外，建議署方加強檢查區內水管網絡。署方就回應指，會定期跟進「爆喉熱點」的改善措施。

今年2月10日凌晨四時許，西灣河一條直徑約18吋食水管爆裂。（資料圖片）

東區已裝45個噪聲記錄儀測水管滲漏

水務署指，為了減少爆水管風險，東區已安裝了約45個噪聲記錄儀，探測及記錄因滲漏而產生的噪音，藉以知悉水管的滲漏狀況，減少爆水管風險。這些記錄儀主要分佈在橫越主要交通幹道或道路交界處的高風險水管附近，包括堅拿道西、黃泥涌道、菲林明道、摩理臣山道、英皇道、柴灣道及西灣河街道與太富街交界處。

尚有四處道路有待接駁現有水管網

署方又指，在東區舖設了新水管一帶，目前為止仍有四處道路有待接駁至現有水管網絡，當中包括：天后廟道、英皇道（由健康東街至船塢里段） 、阿公岩道及柴灣道。署方預計，有關工程會於2019年底或之前陸續完成。另外，署方亦會按水管的爆裂風險，加密維修於東區的水管滲漏點，減低水管爆裂的風險，現時正於西灣河街一帶的水管進行測漏工作。

西灣河於今年二月已連續出現不下兩次的爆水管事件，有區議員擔心，爆水管地點附近商戶及市民會因水浸導致損失，署方就回應指，若市民就政府水管爆裂個案提出索償，署方會按既定程序跟進處理。