【耀安街市結業】領展稱建華正洽議搬遷方案　商戶盼原址重開

領展旗下馬鞍山耀安邨耀安街市承租商建華約滿，領展收回街市翻新，商戶面臨5月底結業前路茫茫。領展回覆香港01查詢，稱耀安街市將於6月展開優化工程，預計年底竣工，建華正與商戶溝通，包括遷往其他街市營業，「期望達致雙贏局面」。然而，商戶期望可以等待耀安街市重開後，重新租賃營業，卻遲遲未獲領展接洽，僅能透過區議員表達訴求。

6月展開翻新優化工程 領展未親自接觸商戶傾續租

領展稱，耀安街市的街市整體承租商租約2019年5月底屆滿後，將進行優化工程及重新規劃，以提升購物環境及擴闊零售選擇，預計今年6月開展，並於年底前竣工。對於香港01就領展有否曾就續租問題與街市商戶接洽之查詢，僅表示承租商正與商戶溝通，包括遷往其他街市營業等方案，期望達致雙贏局面。換言之，領展未親自接觸原有商戶，討論耀安街坊優化工程竣工後，商戶重新開業的可能性。

建華建議搬遷至沙角邨街市 商戶冀原街市重開

耀安街市香燭舖東主何女士表示，在上月中接獲承租商建華通知，稱只能在耀安街市營運至五月底約滿，約滿後可考慮搬遷至同樣由建華承租的沙角邨街市，並提供兩個舖位供她揀選。然而，何女士一向做街坊生意，聽取街坊意見後，已拒絕相關安排，「想留喺度服務街坊」，可是一直未有「新業主」接觸商戶，討論可否在街市翻新後再開業，只能向區議員表達重開意願。另有藥材舖男職員亦指，建華職員早前曾建議東主搬遷至沙角邨街市。

香燭舖何女士曾獲承租商建華建議遷往沙角邨街市營運。（陳浩然攝）

耀安街市翻新及優化工程期間，領展建議，居民前往耀安商場2樓的超級市場，以及毗連的恆安市場及頌安街市購買食材及日常所需，又指亦正考慮於商場內引入更多食品相關商戶，以方便居民。