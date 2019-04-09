盤點全港寵物公園之最　山頂花園佔地9.7公頃奪冠　最細係……？

本港寵物公園分佈各區，方便主人帶同寵物散步休憩。據特別財會文件顯示，康文署轄下寵物公園，過去3年共增加10個至總數49個，另今年內亦將新增多兩個。 文件又披露，位於中西區的山頂花園是寵物公園之最，面積大至9.7公頃，其次則是環保大道寵物公園，佔地1.2公頃，最細的則是灣仔大坑徑休憩處，僅得96平方米。

啟德跑道公園是「寵物共享公園」試點之一，佔地2.82公頃，廿四小時開放。(資料圖片)

民政事務局局長劉江華書面回覆指，現時康文署轄下寵物公園共有49個，另計劃今年新增兩個。康文署亦已於今年1月推出「寵物共享公園」試驗計劃，開放6個公園讓市民攜同寵物入內，包括山頂花園、啟德跑道公園 及大窩口道遊樂場等，促進社區交流融合。計劃推行1年後將檢討成效，以考慮是否推展至更多地區。

38個寵物公園24小時開放

不過，各寵物公園規模大小不一，開放時間亦各異。現有的49個寵物公園中，中西區及東區設最多狗公園，區內各有6個，其次是葵青區，亦有5個相關空間。面積最大的是中西區山頂花園，佔地9.7公頃、另環保大道寵物公園，及青衣清譽街花園，則佔地1.2公頃及1.02公頃；面積最細則是灣仔大坑徑休憩處，以及蒲崗村道/崇華街休憩處，僅各得96平方米及105平方米。全數的寵物公園中，共有38個24小時開放，餘下的11個寵物公園則有指定開放時間。

劉江華又指，規劃新寵物公園時，康文署及有關工程部門會顧及多項因素包括：個別場地地形、面積和實際環境、使用者需要，以及相關區議會和寵物關注團體意見等，並共同構思寵物公園整體設計。

全港寵物公園分佈名單(附面積大小及開放時間)：