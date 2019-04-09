【停車場加租】利東邨盤點　搵食車佔1/4　貨Van司機：加到頂唔順

領展去年底將多個公屋停車場售予基匯資本，而基匯資本亦隨後宣佈車位加價，平均加幅達12%。究竟在公屋停車場泊車的車主能否承受加租壓力？記者到一個公屋停車場視察，發現多部名車，車主直言「養車唔辛苦」；也有開「開工車」的車主表示，加租令他覺得「頂唔順」。

去年十二月，領展將旗下十二個商場及停車場售予基匯資本。基匯資本接手後，紛紛對各停車場加價，其中葵盛東邨及利東邨停車場將於五月起加價，加幅更達12%。

利東邨停車場下月初起加價，月租車位價格再創新高。（廖俊升攝）

私家車泊滿屋邨停車場

今早十一時，記者到利東邨二號停車場視察，一樓泊了49部車，共有8部平治（Mercedes-Benz），有兩部的士，亦有10部貨Van，其餘是BMW和Toyota等其他牌子；2樓也泊了48部車，其中有4部平治、1部林保堅尼（Lamborghini）、1部保時捷（Porsche）、一部Alfa Romeo和一部Tesla。月租和時租的車輛，沒特定規限要停泊在那一層。

停車場泊有多部私家車和「搵食車」。（廖俊升攝）

屋邨名車車主：養車唔辛苦

究竟公屋戶車主能否承受加幅？一位不願透露姓名的平治車主表示，自己住在利東邨，他也認為近年車位加租加得很多，影響頗大，不過他仍覺得養車並不辛苦，「有做嘢（養車）就唔辛苦。」惟他未有說自己從事甚麼行業。

有平治車主也表示加租有影響。（廖俊升攝）

搵食車車主：加到頂唔順

一位貨van司機說，這個停車場年年加價，「加到我都頂唔順」，他直言這裡已經加到和市區停車場差不多價錢，「名車梗係頂得順，我地做嘢車就頂唔順。」一位的士司機說，平時在附近開車，而他覺得這個停車場的價格很貴，「冇計㗎，你有地方泊咩？當然貴啦！」

搵食車車主表示「頂唔順」。（廖俊升攝）

區議員：年年加租是與街坊作對

利東邨區議員區諾軒表示，利東邨居民一直都有車位的需求，當中好多車都是「搵食車」，如校巴、客貨車等，而就算是私家車，也是存在工作需要。他續指，自領展時代開始，停車場就一直加租，加到超過3000元，比起一些市區的停車場更高；然而，利東邨的家庭收入並不是很高，領展和基匯資本是「以加租為樂」。

區諾軒續指，是次加租幅度並不合理，「一加就加雙位數，並唔了解過去加租歷史」，而此加租行徑也令到更多車主選擇泊車在路邊，造成違泊問題，影響社區，「有得揀唔會泊喺街。」區諾軒表示，當年領展私有化是導致今日加租惡果的元兇，加租無疑是和街坊作對，而他認為政府增加停車場車位，再以合理租金出租，是現時打擊基匯資本的可行做法。