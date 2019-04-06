基滙資本停車場加租　慈正邨月租泊位逾4000元　貴過太古城　　

近年領展陸續出售旗下物業，當中私募基金管理公司基滙資本接手多個屋邨商場及停車場。基匯資本日前宣布，旗下28個公屋停車場將於5月1日起全線加租，平均加幅達12.6%。 當中位於慈雲山慈正邨一至三期的停車場，私家車固定車位月租更衝破4000元，加幅高達逾13%。根據網上資料，慈正邨停車場加價後的租金，甚至高過本港部分十大藍籌屋苑，包括太古城、美孚新邨。 黃大仙社區幹事潘卓斌斥車位租金加幅過高，加上基匯資本於去年亦曾加租，擔心加價將成慣例，對居民構成沉重負擔。

慈正邨一至三期停車場，月租泊位加幅逾13%。（潘卓斌提供圖片）

有蓋固定車位月租加480元

基滙資本日前宣布旗下28 個公屋停車場，將於5月1日起全線加租，平均加幅為12.6%。當中於慈雲山慈正邨一至三期的停車場，私家車的有蓋非固定車位月租將由3270元加至3700元，升幅達13.1%；而有蓋的固定車位則由3570元加至4050元，加幅達13.4%，更為區內首個租金衝破4000元的停車場。

慈正邨一至三期停車場泊位月租（5月1日起生效） 有蓋固定車位 有蓋非固定車位 私家車/客貨車 $4,050 $3,700 輕型貨車 $3,890 $3,630 電單車 $645 $550

值得注意的是，慈正邨停車場加租後，租金與部分港島私樓停車場的泊位租金相約。以十大藍籌屋苑之一的太古城為例，當中私家車非固定車位的泊位租金為每月3180元，較慈正邨便宜520元。至於固定車位，太古城月租為4980元，與慈正邨的車位租金差距少於1000元；至於另一個位於九龍區、同為十大藍籌屋苑的美孚新邨，固定車位的月租甚至只需3800元，較慈正邨便宜250元。

太古城現時的非固定車位月租為3180元。（資料圖片）

地區人士憂加租成慣例

事實上，基匯資本於去年接手停車場後，已曾就月租車位調整價格。黃大仙社區幹事潘卓斌擔心，車位加租將成慣例，為公屋居民帶來沉重負擔；加上他指出區內的公共車位嚴重不足，令居民別無選擇，被迫忍受天價車租。此外，他又批評基匯資本加價之餘，卻未有提升服務質素，要求完善停車場設施，包括照明系統、保安管理等。

基滙資本於2017年底向領展購入17個商場，其中16個為屋邨商場，包括葵涌葵盛東商場、葵芳廣場、葵涌石籬商場、黃大仙現崇山商場、慈正商場等。基匯資本於接手後曾承諾有3個月的「凍租期」，不過其後於去年6月起加價，當中私家車車位的加幅由180元至270元不等，平均加幅10.8%，而更有有蓋固定車位月租高達3,000元。