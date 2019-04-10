【寶林街市翻新】深宵食堂告別　廿年小店去向未明　難捨燒雞翼

將軍澳寶林街市屬於傳統街市設計，內有數間食肆，即使街市收檔，它們仍會繼續營業至深宵，為一眾街坊的深宵食堂。不過，隨著五月尾街市租約期滿，以及六月街市大裝修，裏面的小店也將會各散東西。有店舖指滿約後去向未明，街坊失去宵夜勝地大嘆可惜，擔心未來只剩下快餐店選擇。

串燒店「食得喜燒烤」負責人稱，暫時仍未有人找他們商討續租或之後租金的事宜。（余睿菁攝） 寶林街市內，有數間食店深受街坊歡迎，包括開業逾廿年、專售傳統粉仔（又稱狗仔粉）的「寶琳粉仔」、港式平民小食店「寶琳為食喵」，以及開業三年的串燒店「食得喜燒烤」。串燒店「食得喜燒烤」負責人稱，暫時仍未有人找他們商討續租或之後租金的事宜，但認為街市翻新屬正常，且早料大財團入主的情況，「時代需進步，街市無可能一世不變。」他又稱，現時有物色新店舖惟仍未有心水，暫時未知將來會否重新開店，他笑稱「不過咁辛苦都可能唔做。」

「寶琳為食喵」負責人劉生表示，自己同為附近街坊，當初因下班回來看到沒有好的宵夜吃，所以決定在這裏開舖。（余睿菁攝） 街坊變老闆 估計之後租金翻兩倍 另一店舖「寶琳為食喵」負責人劉生則表示，現時仍未找到新舖位，5月31日就要交吉，暫時決定約滿後結業，「應該都會出去搵工做算。」他指自己同為附近街坊，當初因下班回來看到沒有好吃的宵夜，所以決定在這裏開舖。他表示現時租金約1萬多元，估計街市將來翻新後租金會上升到2萬至3萬元，由於夏天人流較少，屆時就難做到收支平衡。

有寶琳街坊大嘆可惜，因為這裏是他們的宵夜勝地，「呢度多嘢食，都有需求，有好多街坊幫襯。」他稱若夜市消失，只剩下快餐店選擇，又指街市都已經開了很多年，不翻新也沒有所謂。