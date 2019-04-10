【寶林街市翻新】商戶不敵租金大逃亡　5月約滿深宵食堂或不復現

將軍澳寶林街市一直受街坊歡迎，其中幾間熟食檔深得食客愛戴，為街坊的街坊深宵食堂。這裡的商戶合約期去到五月底便完結，而業主領展亦決定於六月開始進行街市翻新，商戶紛紛逃亡，更直言「租太貴，裝修完唔會返嚟」。裝修之後，寶林街市恐將人面全非。

小店各散東西 深宵食堂或不復現

寶林街市除了是買餸的地方，更是街坊的「宵夜食堂」，很多人也愛來這裡吃宵夜。街市裡面幾間熟食檔，例如「寶琳粉仔」、「寶琳為食喵」和「食得喜燒烤」等，都深受街坊歡迎。這幾間小店各有特色，分別以傳統街頭粉麵「粉仔」、撈烏冬和大雞髀等小食，以及逐串計港式燒烤食物打出名堂。然而五月底約滿之後，街市將會進行裝修，幾間小店各散東西，而「寶琳為食喵」也宣布，由於找不到舖位，五月之後正式結業。

寶琳深宵食堂或成絕響。（廖俊升攝）

建華壟斷租金貴 街坊茶樓：做完都冇賺

據了解，自從領展將寶林街市外判給建華管理之後，租金一直高企，寶林茶居負責人更表示，「做埋做埋都唔夠交租。」所以大小商戶紛紛撤離都是意料之內，「梗係間間都走啦，租金唔止七萬，間咗間舖仔比你哋，連整冷氣都收你幾萬蚊。」他們又說，街市生意並不如外人眼中那麼輕鬆，「𠵱家街市好難做㗎，畀建華壟斷晒」，「仲做嚟做乜，咁辛苦做完都冇賺」，至於未來打算，他們指會容後決定，但街市裝修之後就不會回來。

寶林茶居為街坊茶樓，售賣各款蒸點和盅頭飯。記者到場期間，也有很多顧客光顧。（廖俊升攝）

四十年海味舖 老行尊被逼退休

「喺呢行做咗四十幾年，喺寶林街市就做咗十幾年。」德興海味雜貨食品老闆表示，裝修之後不會繼續營業，「唔搬啦，𠵱家退休啦。」為什麼連這位老行尊都不願留下？他解釋，寶林街市不但租金高，人流也很少，故令生意十分難做，「完全冇生意，得小貓三幾隻，都冇人嘅！」

屹立逾十年的德興海味也選擇退場，老闆藉此機會退休。（廖俊升攝）

街市裝修 部分商戶不知去向

魚檔劏魚師父表示，街市六月就開始裝修，但目前仍不知去向，「裝修至少要半年，平租咪返嚟，但𠵱家呢度七、八萬蚊租，仲貴過街舖。」他續稱，街市沒有人流，生意慘淡，「你睇吓，邊度有人？」裝修期間，街坊買餸還有選擇，「可以去景林同新都城。」

很多商戶也說，目前業主並未與他們溝通，故不知裝修期間是否要自尋新址經營，也不知道裝修後能否回來，故感到徬徨。在這裡經營兩年半的凍肉舖負責人表示，裝修時全部商戶都要搬走，惟暫時未收到消息有任何安置，以及裝修完可否搬回來。

魚佬說，若日後租金還是這麼高，而人流又沒有增加，就會很難做。（廖俊升攝）

寶林街市的管理處林先生表示，街市裝修之後會重啟街市，而在裝修期間全部商戶都要搬走，「因為入面會拆晒。」至於有商戶指不會搬回來，他表示「只係未同佢哋傾啫。」寶林社區發展主任譚竹君則指，街市商戶目前還未掌握最新資訊，他們仍未與建華及領展溝通，她相信很多商戶的意願也是留下來。



寶琳社區主任馮君安表示，建華入主之後要求商戶交租以外再加裝修費，租金加幅達200%，令商戶難以經營。他又說，由於鄰近的菜檔和肉檔都有很多，故此正常也難以經營，這也令深宵小店食肆成為寶林街市的特色，也是街坊最不捨的地方，「新街市設計未必有凌晨小店，好多街坊都會去食宵夜，就好似尚德一樣。」而就著現時的加租幅度，也難以確保小店能夠抵受得住，「會同建華溝通，研究日後會唔會留得住小商戶。」

建華回覆查詢表示，寶林街市將於6月起進行翻新工程，預計有關工程將於3個月內完成，又提到其公司一直與現有商戶保持緊密溝通，並會優先與現有商戶探討續約安排，了解商戶所需。

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