【東區講呢啲】小西灣增健身室無望　康文署擬改為擴建柴灣健身室

近年本港健身風氣盛行，康文署健身室使用人數持續上升，其中小西灣居民因該處沒有健身室，故要到最鄰近的柴灣體育館「做Gym」，有區議員反映隨人口增長未來或令兩邊居民出現爭用設施情況。康文署就小西灣體育館或小西灣綜合大樓增設健身室回應時稱，經實地視察和研究，只會擴建柴灣體育館的健身室，以應付需求。

東區區議員梁國鴻最近向區議會提交文件，小西灣居民雖有5萬之多，但當地並無健身室，有居民向他反映，若要享用健身設施，便要到柴灣體育館。但相關體育館的設施殘舊，使用人數上限為23人，但繁忙時段的使用人數經常多達逾30人，出現爭用設施情況，故建議小西灣體育館或小西灣綜合大樓增設健身室。

康文署回應稱，2011年7月啟用的小西灣綜合大樓在規劃初時，因鄰近的柴灣體育館健身室每年平均使用率只有約 30%，足以照顧區內所需，故大樓並未設有健身室。但隨著區內市民對健身室的需求日益增加，署方曾考慮在小西灣綜合大樓旁擬建的地區康健中心、大樓地下社區會堂更衣室旁的二樓游泳池看台旁、2號活動室旁平台以及三樓主場觀眾席旁走廊等增設健身室，惟最終因空間過小或涉及走火通道而未能加建健身室。署方亦曾研究過改動大樓的活動室為健身室，但因活動室去年平均使用率達 77%，而撤銷考慮。

至於在小西灣運動場增建健身室的建議，署方認為現時場內的空間，包括藥檢室、評述室、警察指揮室、控制室、貴賓室等均有特定用途，並不適合改動作健身室之用，因此按實際運作需要而未能接納建議。

最後康文署決定，落實於柴灣體育館三樓儲物室進行改善工程以擴大現有健身室面積至147平方米，從而放置更多健身器械供市民使用。相關工程已於今年3月18日展開，並預計於今年7月完成。